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Рубрика: В мире

Правительство Италии "закрыло" Ломбардию и еще 14 провинций из-за коронавируса

Текст: Алексей Чуриков
Глава итальянского правительства Джузеппе Конте подписал декрет, ограничивающий въезд и выезд на территорию Ломбардии и еще 14 провинций Италии. Как сообщается на сайте правительства, власти вынуждены было пойти на столь жесткие меры из-за продолжающегося распространения коронавируса.

К помещенным в так называемую "красную зону" провинциям относятся: Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Пезаро и Урбино, Венеция, Падуя, Тревизо, Асти, Верчелли, Новара, Вербано Кузьо Оссола и Алессандрия. Новые ограничения, согласно декрету, будут действовать как минимум до 3 апреля.

Фото: Sajjad Safari/IIPA via AP
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В ходе ночной пресс-конференции премьер Конте отметил, что на указанных территориях нельзя будет проводить массовые мероприятия. В частности, запрещаются демонстрации, шоу любого рода, включая показы кинофильмов и театральные представления, причем как в государственных учреждениях, так и в частных. Также будут закрыты музеи.

"Полицейские силы будут иметь право просить граждан, перемещающихся по затронутым новыми правилами территориям, отчитываться о своих маршрутах движения. Мы понимаем, что это очень тяжело, но мы больше не можем допустить инфекции", подчеркнул Конте. В представленном им документе также содержится предписание для баров и ресторанов, которые смогут оставаться открытыми, если гарантируют, что расстояние между клиентами будет не менее метра.

Согласно официальным данным правительства, отмечает РИА Новости, общее число зараженных COVID-19 в стране за сутки выросло на 1,2 тысячи - до 5,8 тысячи. На данный момент от коронавируса в Италии скончались 223 человека.

В мире Европа Италия Распространение коронавируса COVID-19

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