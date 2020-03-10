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10.03.2020 00:13
Рубрика: В мире

Власти Италии посадили на карантин всю страну

Текст: Нива Миракян (Рим)

На фоне ускорившегося распространения коронавируса COVID-19 премьер-министр Италии объявил о введении жестких мер - карантин будет распространен на всю территорию Апеннин. По сути, речь идет о расширении ранее приятных мер в отношении области Ломбардия и 14 провинций.

Фото: EPA-EFE/SASCHA STEINBACH
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"У нас больше нет времени на раздумья. Об этом говорят растущие цифры. Ради блага Италии, ради наших родителей, наших бабушек и дедушек, нам нужно немедленно поменять наши привычки. Именно поэтому мы решили, что для сдерживания вируса и ради здоровья наших граждан нам нужно принять меры, которые можно коротко охарактеризовать так - "я останусь дома". С этого момента больше не будет "красных" и других зон, будет одна единая Италия, будет Италия - "защищенная зона". Таким образом, будут введены ограничения на передвижение по всей территории полуострова, за исключением мотивированных причин. Будущее страны в наших руках, и эти руки должны быть ответственными", - подчеркнул премьер.

Конте также пояснил, что учебные заведения будут закрыты вплоть до 3 апреля, а также объявил о прерывании всех чемпионатов, включая итальянскую серию "А". Озвученные премьером меры вступят в силу 10 марта.

В мире Европа Италия Распространение коронавируса COVID-19

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