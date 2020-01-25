Первый случай заражения новым коронавирусом выявлен в Австралии

Власти Австралии проинформировали о том, что новый коронавирус 2019-nCoV добрался до Зеленого континента. Первый случай заражения зафиксирован в штате Виктория.

Как сообщает Reuters, инфицированным оказался приехавший в Австралию из китайского города Ухань гражданин КНР. Он был госпитализирован в пригороде Мельбурна. Состояние пациента оценивается как стабильное.

Заболевший обратился за медицинской помощью сразу после прибытия на Зеленый континент. Отмечается, что в Австралии могут быть и другие зараженные новым типом коронавируса.

Между тем к настоящему моменту новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае заразились 1287 человек. Скончался 41 инфицированный. Подавляющее большинство случаев было зафиксировано в столице центральной провинции Хубэй - Ухани и его окрестностях, а также среди лиц, которые посетили этот город, где в самом конце 2019 года были зафиксированы первые случаи заражения. Вирус распространился за границу, в том числе в Южную Корею, Японию, Сингапур, Таиланд, Вьетнам, Францию и США.