Роспотребнадзор начал испытание вакцины против коронавируса COVID-19

В России начались испытания вакцины против COVID-19. Информация об этом опубликована на сайте Роспотребнадзора. Научным центром ведомства были разработаны прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах.

Теперь следующий этап - испытания на животных, в первую очередь лабораторных крысах. Также используются хорьки и приматы.

"Этап является обязательным, поскольку нужно убедиться в безвредности нового препарата, а также выяснить, насколько хорошо он способен индуцировать иммунный ответ. Почему живые организмы? Они устроены намного сложнее, чем клеточные культуры", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Сейчас необходимо определить наиболее эффективную дозу и кратность введения препарата. Если все пройдет хорошо, вакцина поступит в медучреждения осенью этого года.

В США испытания вакцины против нового коронавируса начались 16 марта. Инъекции были сделаны четырем добровольцам. В эксперименте участвуют 45 человек. Вакцина под названием mRNA-1273 была разработана за 42 дня.