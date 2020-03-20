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20.03.2020 08:53
Рубрика: Экономика

Ростуризм рекомендовал воздержаться от поездок в любые страны

Текст: Евгений Гайва
Ростуризм рекомендовал гражданам России временно воздержаться от поездок за пределы страны до нормализации эпидемиологической обстановки.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Ростуризм рекомендует гражданам России по возможности временно воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации до нормализации эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Фото: REUTERS/Hannah McKay
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При этом туроператорам рекомендовано временно воздержаться от отправки российских туристов на территорию иностранных государств, а также оказать туристам максимальное содействие в перебронировании туров на более поздний срок.

Российским организованным туристам следует обратиться к своим туроператорам с просьбой перенести путешествие на более поздний срок.

Такие меры введены в целях обеспечения безопасности российских туристов за рубежом, отметили в Ростуризме.

В ведомстве также напомнили о необходимости пройти двухнедельную самоизоляцию всем, прибывающим в Россию из-за рубежа в соответствии с распоряжением Главного государственного санитарного врача.

Эпидемия нового коронавируса началась в декабре прошлого года в Китае. Затем вирус распространился во многих странах мира. По последним данным, коронавирусом в мире заразились около 240 тысяч человек, выздоровели около 85 тысяч, а скончались около 10 тысяч.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Распространение коронавируса COVID-19

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