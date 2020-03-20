Ростуризм рекомендовал воздержаться от поездок в любые страны

Ростуризм рекомендовал гражданам России временно воздержаться от поездок за пределы страны до нормализации эпидемиологической обстановки.

"Ростуризм рекомендует гражданам России по возможности временно воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации до нормализации эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

При этом туроператорам рекомендовано временно воздержаться от отправки российских туристов на территорию иностранных государств, а также оказать туристам максимальное содействие в перебронировании туров на более поздний срок.

Российским организованным туристам следует обратиться к своим туроператорам с просьбой перенести путешествие на более поздний срок.

Такие меры введены в целях обеспечения безопасности российских туристов за рубежом, отметили в Ростуризме.

В ведомстве также напомнили о необходимости пройти двухнедельную самоизоляцию всем, прибывающим в Россию из-за рубежа в соответствии с распоряжением Главного государственного санитарного врача.

Эпидемия нового коронавируса началась в декабре прошлого года в Китае. Затем вирус распространился во многих странах мира. По последним данным, коронавирусом в мире заразились около 240 тысяч человек, выздоровели около 85 тысяч, а скончались около 10 тысяч.