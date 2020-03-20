Ростуризм рекомендовал воздержаться от поездок в любые страны

"Ростуризм рекомендует гражданам России по возможности временно воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации до нормализации эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
При этом туроператорам рекомендовано временно воздержаться от отправки российских туристов на территорию иностранных государств, а также оказать туристам максимальное содействие в перебронировании туров на более поздний срок.
Российским организованным туристам следует обратиться к своим туроператорам с просьбой перенести путешествие на более поздний срок.
Такие меры введены в целях обеспечения безопасности российских туристов за рубежом, отметили в Ростуризме.
В ведомстве также напомнили о необходимости пройти двухнедельную самоизоляцию всем, прибывающим в Россию из-за рубежа в соответствии с распоряжением Главного государственного санитарного врача.
Эпидемия нового коронавируса началась в декабре прошлого года в Китае. Затем вирус распространился во многих странах мира. По последним данным, коронавирусом в мире заразились около 240 тысяч человек, выздоровели около 85 тысяч, а скончались около 10 тысяч.