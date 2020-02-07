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Рубрика: В мире

Первый случай заражения итальянца коронавирусом выявлен в Риме

В Риме был зафиксирован первый случай заражения гражданина Италии коронавирусом 2019-nCoV. Инцидент произошел в Риме. Инфицированный находится в Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani.

Фото: AP Photo/Ahn Young-joon
Число умерших после заражения короновирусом в КНР достигло 633

Пациент ранее вернулся на родину из китайского Уханя, передает РИА Новости. Это один из 56 итальянцев, эвакуированных военным самолетом. Все они были помещены на карантин в военном городке Чеккиньола.

На прошлой неделе на территории Апеннин было зафиксировано два случая заражения коронавирусом. Заболевание было выявлено у двух туристов, приехавших 23 января из Уханя в Милан.

Напомним, Италия стала первой европейской страной, которая закрыла авиасообщение с Китаем в связи с распространением 2019-nCoV. Ранее министр здравоохранения Роберто Сперанца заявил, что итальянским ученым удалось изолировать коронавирус.

В декабре прошлого года в китайском городе Ухань зафиксировали случаи заболеваний пневмонии нового типа. На данный момент заражения выявлены в 23 странах мира.

В мире Европа Италия Общество Здоровье Распространение нового коронавируса

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