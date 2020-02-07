Первый случай заражения итальянца коронавирусом выявлен в Риме

В Риме был зафиксирован первый случай заражения гражданина Италии коронавирусом 2019-nCoV. Инцидент произошел в Риме. Инфицированный находится в Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani.

Пациент ранее вернулся на родину из китайского Уханя, передает РИА Новости. Это один из 56 итальянцев, эвакуированных военным самолетом. Все они были помещены на карантин в военном городке Чеккиньола.

На прошлой неделе на территории Апеннин было зафиксировано два случая заражения коронавирусом. Заболевание было выявлено у двух туристов, приехавших 23 января из Уханя в Милан.

Напомним, Италия стала первой европейской страной, которая закрыла авиасообщение с Китаем в связи с распространением 2019-nCoV. Ранее министр здравоохранения Роберто Сперанца заявил, что итальянским ученым удалось изолировать коронавирус.

В декабре прошлого года в китайском городе Ухань зафиксировали случаи заболеваний пневмонии нового типа. На данный момент заражения выявлены в 23 странах мира.