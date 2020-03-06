Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел

Первый заболевший в Москве новой коронавирусной инфекцией выздоровел, в течение нескольких дней его выпишут из больницы. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что уже несколько взятых у пациента проб показали отсутствие инфекции. Сейчас мужчина готовится к выписке.

До сегодняшнего дня этот заболевший был единственным в Москве, однако сегодня диагноз подтвердился еще у пятерых человек, прибывших в Москву из Италии.

Мэр Москвы Сергей Собянин вчера подписал указ о введении режима повышенной готовности для профилактики коронавирусной инфекции.