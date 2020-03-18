В России зарегистрировано 33 новых случая коронавирусной инфекции

За последние сутки в России зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, из них 31 случай в Москве, 1 в Томской области, 1 в Новосибирской области. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Уже известно, что все они посещали в последние две недели неблагополучные по коронавирусной инфекции страны. Госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Кроме того, определен круг лиц, с которыми они контактировали в России.

Таким образом, в РФ на сегодняшний день зарегистрировано 147 случаев коронавирусной инфекции, из них 144 у граждан России, 2 - у граждан КНР, 1 - у гражданина Италии.