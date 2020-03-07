В России еще четыре человека заразились коронавирусом

Все заразившиеся являются российскими гражданами.

По данным штаба, трое инфицированных новым коронавирусом находятся в Липецке, еще один - в Санкт-Петербурге. Как уточнили в штабе, у двух зараженных из Липецка болезнь протекает без выраженных симптомов. О такой особенности мутировавшего вируса накануне сообщили специалисты.

Все заразившиеся ранее посещали Италию. Именно эта страна стала крупнейшим в Европе очагом распространения коронавируса. Определен также круг лиц, с которыми контактировали инфицированные люди. Сейчас ведется работа по их помещению под медицинское наблюдение, уточнили в штабе.

Ранее, 6 марта, сообщалось о выявлении в России шести случаев заражения коронавирусом. Пять случаев выявлено в Москве, еще один - в Нижнем Новгороде. Все заболевшие также до этого побывали в Италии.

При этом первого заразившегося коронавирусом россиянина уже выписали из больницы в Москве. Накануне власти сообщили о его выздоровлении.

Ранее российские туроператоры и турагентства по рекомендации Ростуризма прекратили продажи туров в Италию. Однако в эту страну по-прежнему едут самостоятельные туристы.

Ростуризм рекомендовал всем россиянам путешествовать по России.