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07.03.2020 13:44
Рубрика: Общество

Первый заболевший коронавирусом выписан из больницы в Москве

Текст: Любовь Проценко
Как сообщила пресс-служба заммэра Москвы Анастасии Раковой, первый заболевший коронавирусом выписан из больницы в столице.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

"Сегодня мы выписали пациента, у которого впервые в Москве была выявлена коронавирусная инфекция. Подробные тесты подтвердили отсутствие заболевания. Лечение и обследование пациента проводилось в соответствии с временными методическими рекомендациями Министерства здравоохранения РФ "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции". В настоящее время пациент здоров, никаких симптомов вирусного заболевания у него не наблюдается", - прокомментировала главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.

Фото: EPA-EFE/STRINGER CHINA OUT
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Сам москвич сказал, что после выписки поедет отдыхать домой, и поблагодарил врачей больницы за внимательное отношение.

"Я чувствую себя отлично, - сказал Давид Беров. - Рад, что меня выписывают, рад, что выхожу. Я не волновался, у меня были симптомы обычные: просто простуда, кашель. Не верилось, я и до сих пор не верю. Приехал из Италии и просто в силу бдительности с друзьями пошли и проверились - и все. Сейчас у меня есть все документы о том, что у меня нет коронавируса. Приеду домой и буду сидеть дома, читать. Ничего не планирую особо".

Напомним, c 5 марта столица живет в режиме повышенной готовности поликлиник, больниц, комплекса жилищно-коммунального хозяйства, транспортного комплекса и других городских служб. Власти надеются, что таким образом городу удастся избежать широкого распространения коронавирусной инфекции и других заболеваний.

Тем, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, необходимо по прибытии находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врачей на дом.

Людей с симптомами ОРВИ и подозрением на коронавирус готовы принять в новом больничном комплексе в Коммунарке, где созданы все условия для качественной диагностики и лечения. Это одна из крупнейших современных клиник в России.

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