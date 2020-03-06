Итальянцам с симптомами пневмонии рекомендовали не приезжать в Россию

Власти Италии посоветовали своим гражданам при плохом самочувствии воздержаться от поездок в Россию. Как заявили в пятницу в посольстве республики в Москве, подобные рекомендации связаны с принятыми накануне в Москве мерами по борьбе с распространением коронавируса.

Напомним, в четверг мэрия Москвы предписала всем гражданам, прибывающим из проблемных стран по данному заболеванию, в том числе Италии, в обязательном порядке самоизолироваться на 14 дней.

"Путешественникам рекомендуется проанализировать степень необходимости поездки в Российскую Федерацию в этот период ", - говорится в сообщении посольства Италии в Facebook.

Как стало известно в пятницу, в России зарегистрировано шесть новых случаев коронавирусной инфекции, пять граждан находятся в Москве, один - в Нижнем Новгороде. Все зараженные посещали Италию в последние две недели.