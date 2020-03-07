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Рубрика: В мире

В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса

Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и сейчас. Выяснилось, что у тех, кто заболел позднее, болезнь проявлялась не так очевидно.

Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi
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Пациентов в Ухане - 90 человек - разделили на две группы. В первую были определены заразившиеся в период с 16 по 22 января, а ко второй группе отнесли больных, госпитализированных с 23 по 29 января, пишут "Известия", ссылаясь на портал Social Science Research Network (SSRN).

У большинства пациентов первой группы были высокая температура, слабость, боль в мышцах, отделение мокроты и пониженный уровень лимфоцитов. У представителей второй группы все эти симптомы были выражены слабее или отсутствовали. Однако у всех заболевших отмечались кашель, тошнота, диарея и тяжесть в груди.

На основе этих наблюдений китайские ученые предположили, что новый тип коронавируса может постепенно видоизмениться в вирус, похожий на грипп. Специалисты предупредили, что вирус может не проявлять себя в организме очень длительное время. Кроме того, он мутирует, и разные его формы проявляются по-разному.

По данным ВОЗ, за сутки во всем мире было зафиксировано 2873 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Общее количество инфицированных составило 98,2 тысячи человек, из которых более 80 тысяч приходится на Китай. Здесь же жертвами коронавируса стали уже 3045 человек. За пределами КНР скончались 335 пациентов. Случаи заражения подтверждены более чем в 80 странах, включая Россию.

В мире Восточная Азия Китай Распространение коронавируса COVID-19

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