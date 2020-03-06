"Первый заболевший в Москве выздоровел. У него уже несколько раз был подтвержден отрицательный анализ на вирус. В ближайшие дни он будет выписан".

Рассказала Ракова и о том, что несет с собой указ мэра Москвы "О введении режима повышенной готовности". Распространяется он и на россиян, так и на иностранцев, прибывающих в Москву из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

"Если они прибывают на территорию Москвы на срок более 14 дней, то будут должны провести в режиме изоляции этот период и затем смогут вернуться в городе к обычной жизни. Если же период их пребывания меньше 14 дней, то они все равно проведут в режиме изоляции по месту нахождения весь период, который планировали быть в Москве. И по истечению этого периода, даже если он длится менее 14 дней, возвращаются к себе".

Вице-мэр подчеркнула, что все граждане, которые прибыли из стран, где зарегистрирован хотя бы один случай коронавирусной инфекции, обязаны сообщить о себе по специальной горячей линии департамента здравоохранения 8-495-870-45-09. Список стран в ежедневном режиме актуализируется Роспотребнадзором. Сейчас это Китай, Иран, Южная Корея, Италия, Франция, Германия и Испания (на 22:30 6 марта).

Анастасия Ракова отметила, что указ мэра Москвы не распространяется на членов экипажа самолета, включая бортпроводников. Для этих лиц предусмотрено специальное медицинское наблюдение в подразделениях авиакомпаний. Она также пояснила, какова процедура установления диагноза на территории Москвы. Она проходит в несколько этапов.

"Первые пробы у тех, у кого подозревается коронавирус, берутся в Москве и направляются в специальные федеральные центры Роспотребнадзора, которые расположены в Москве. Первая положительная проба ещё не является окончательно установленным диагнозом. Для окончательного подтверждения диагноза анализ направляют в специальный федеральный центр в Новосибирске. От первоначального подозрения и положительной первой пробы до окончательной верификации диагноза уходят в среднем сутки. "За это время мы можем установить максимально широкий круг лиц, с которым потенциальный заболевший контактировал", - отметила вице-мэр. - Это важно, чтобы при установлении окончательного диагноза оперативно проводить необходимые процедуры.

Ракова подтвердила, что в Москве зарегистрировано пять новых случаев заражения коронавирусом. Все заболевшие посещали Италию в последние 14 дней. Три из них госпитализированы в инфекционную больницу №1, двое - в больничный комплекс в Коммунарке. Заболевание у четырех пациентов протекает в легкой форме. Один из пациентов находится в состоянии средней тяжести. С ним работают бригады медиков.

"Нам удалось оперативно установить контакты всех людей, контактировавших с заболевшими. Ближний круг - родственники и друзья - взяты под медицинское наблюдение. Трое из них госпитализированы с легкими симптомами ОРВИ, еще двое помещены в обсервационный центр на территории Москвы", - пояснила она.

Напомню, что 5 марта мэр Москвы Сергей Собянин своим указом ввел в столице режим повышенной готовности. "Такая мера позволит сохранить жизнь города в привычном режиме и при этом сконцентрировать работу городских служб с группами риска - приехавшими из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуации", - подчеркнула Анастасия Ракова. Этим гражданам необходимо по прибытию находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врачей на дом.