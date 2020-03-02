Собянин рассказал о принятых мерах по профилактике коронавируса

Сейчас больной находится в инфекционной больнице и получает все необходимое лечение. Заболевание протекает в легкой форме.

Мэр отметил, что в течение суток с момента появления подозрения о заражении, установлен полный круг контактов этого человека - родственники, друзья, знакомые и пассажиры, которые летели с ним одним рейсом. Шестеро родственников и пятеро знакомых заболевшего госпитализированы. Еще 13 человек госпитализированы из числа пассажиров рейса и 81- помещены в карантин.

Далее глава города подробно остановился на мерах, которые предпринимаются в столице для того, чтобы остановить распространение опасной инфекции.

В частности, во всех аэропортах Московского авиационного узла продолжают работу медицинские посты. Всем гражданам, прибывающим из Китая, Ирана и Южной Кореи, выдаются постановления об изоляции, фиксируются их контактные данные, делается фотография, берется анализ на коронавирусную инфекцию.

Прибывающим из Италии и других стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции, выдаются рекомендации соблюдать режим изоляции на дому. Они также заполняют анкету с контактными данными и фотографируются.

У всех пассажиров международных рейсов во всех аэропортах измеряют температуру тела. Тех, у кого она повышена, приглашают на медицинский пост. Берут анализ и далее - госпитализируют или оставляют под медицинским наблюдением на дому. Параллельно выявляется полный круг людей, с которыми этот человек общался.

Соблюдение режима изоляции в городе контролируется, в том числе с помощью специальных технических мер.

Продолжаются и ежедневные обходы мест массового посещения и проживания граждан Китая, а также россиян и граждан других стран, прилетевших из Китая в Москву до введения сплошного контроля на границах. С 15 февраля уже проведено более 12 тысяч исследований на коронавирусную инфекцию. В настоящее время находятся под наблюдением свыше 5,5 тысячи человек.

Граждане, контактировавшие с потенциальными носителями инфекции, либо нарушившие режим изоляции, помещаются при необходимости в санатории и дома отдыха для постоянного медицинского контроля. Для них обеспечивают комфортное пребывание и четырехразовое питание. Если это потребуется, подчеркнул Собянин, будут развернуты дополнительные мощности.

В стационарах города подготовлены дополнительные места для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Поскольку наиболее тяжелой формой осложнения коронавирусной инфекции является пневмония, для лечения больных с воспалением легких выделены специализированные корпуса. Они оснащены оборудованием для искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации (искусственными легкими).

Сформированы мультидисциплинарные бригады, в том числе мобильные, включающие врача-инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога, врачей скорой медицинской помощи. 100% больных пневмонией проверяются на коронавирусную инфекцию.

Особое внимание уделяется наблюдению за здоровьем детей. В детсадах и школах у них введено ежедневное измерение температуры. Выборочное измерение температуры пассажиров дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен. Такую же рекомендацию Роспотребнадзора получили работодатели - организовать регулярное измерение температуры у сотрудников.

Остаются в силе и ранее введенные профилактические меры. На различные сценарии развития событий разработаны планы реагирования городских служб. "Прошу горожан соблюдать введенные ограничения, а также применять меры профилактики, рекомендованные врачами", - обратился Собянин с просьбой к москвичам. И заверил: "Будем и далее регулярно информировать москвичей о текущей ситуации и действиях властей". В частности, в ближайшее время официальная информация будет публиковаться на сайте mos.ru.