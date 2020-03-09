В Китае назвали сроки окончания распространения коронавируса в мире

До июня коронавирус будет распространяться по всему миру, а затем эпидемия может пойти на спад.

Такой прогноз, как сообщает ТАСС со ссылкой на китайскую газету "Жэньминь жибао", сделал глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

По его словам, есть прогноз, что эпидемия по всему миру продолжит распространяться по меньшей мере до июня. "В будущем ключевые аспекты мер эпидемиологического контроля в отношении вызываемой коронавирусом нового типа пневмонии будут перенаправлены от предотвращения вывоза из КНР к пресечению привозных случаев", - отметил Наньшань.

По информации Роспотребнадзора, число заболевших в мире на сегодняшний день составляет 109 974 человек (прирост за сутки - 3961 случаев; 3,7 %). Вирус зафиксирован в 98 странах мира. За последние сутки первые случаи зарегистрированы в Албании (два завозных случая из Италии), Бангладеше (три завозных случая из Италии).

В России 8 марта зафиксировано три новых случая коронавирусной инфекции. Все заболевшие - россияне, вернувшиеся из Италии. Один заболевший проживает в Калининградской области, один - в Белгородской области, еще один - в Московской области. Все они госпитализированы и находятся в инфекционных боксах.

Всего в России уже 17 случаев коронавирусной инфекции, из них два - у граждан КНР, 14 - у граждан России, вернувшихся из Италии, один - у гражданина Италии.

Выписаны после выздоровления двое граждан КНР, один гражданин России. Также выписаны граждане РФ, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess.