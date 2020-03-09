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09.03.2020 13:27
Рубрика: В мире

В Китае назвали сроки окончания распространения коронавируса в мире

Текст: Ольга Игнатова
До июня коронавирус будет распространяться по всему миру, а затем эпидемия может пойти на спад.

Такой прогноз, как сообщает ТАСС со ссылкой на китайскую газету "Жэньминь жибао", сделал глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

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По его словам, есть прогноз, что эпидемия по всему миру продолжит распространяться по меньшей мере до июня. "В будущем ключевые аспекты мер эпидемиологического контроля в отношении вызываемой коронавирусом нового типа пневмонии будут перенаправлены от предотвращения вывоза из КНР к пресечению привозных случаев", - отметил Наньшань.

По информации Роспотребнадзора, число заболевших в мире на сегодняшний день составляет 109 974 человек (прирост за сутки - 3961 случаев; 3,7 %). Вирус зафиксирован в 98 странах мира. За последние сутки первые случаи зарегистрированы в Албании (два завозных случая из Италии), Бангладеше (три завозных случая из Италии).

Фото: EPA-EFE/ANDREA MEROLA
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В России 8 марта зафиксировано три новых случая коронавирусной инфекции. Все заболевшие - россияне, вернувшиеся из Италии. Один заболевший проживает в Калининградской области, один - в Белгородской области, еще один - в Московской области. Все они госпитализированы и находятся в инфекционных боксах.

Всего в России уже 17 случаев коронавирусной инфекции, из них два - у граждан КНР, 14 - у граждан России, вернувшихся из Италии, один - у гражданина Италии.

Выписаны после выздоровления двое граждан КНР, один гражданин России. Также выписаны граждане РФ, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess.

В мире Восточная Азия Китай Общество Здоровье Распространение коронавируса COVID-19

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