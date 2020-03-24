Премьер-министр Японии объявил о переносе Олимпиады

Сроки проведения летних Олимпийских Игр отложат на один год из-за пандемии коронавируса. Об этом стало известно после переговоров премьер-министра Японии Синдзо Абэ с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, которые продолжались около 45 минут.

В разговоре также приняли участие председатель оргкомитета летних Олимпийских и Паралимпийских Игр в Токио Ёсиро Мори, губернатор Токио Юрико Коикэ и министр по делам проведения летних Олимпийских и Паралимпийских Игр Сэйко Хасимото.

"Я предложил перенести сроки Олимпиады на один год", - заявил Абэ, которого цитирует телерадиокомпания NHK. По словам японского политика, Томас Бах полностью поддержал его идею. Руководитель японского правительства отметил, что Олимпиада пройдет не позднее лета 2021 года, а речи об отмене соревнований не идет.

Ранее член МОК Дик Паунд рассказал американской газете The USA Today, что судьба Олимпиады в Токио предрешена. "Дальнейшие шаги пока не определены, но я точно знаю, что Игры не начнутся 24 июля", - заявил он журналистам. После этих слов генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга пояснил, что японские власти не получали никакой информации по решению МОК.

Между тем, ранее национальные олимпийские комитеты (НОК) сразу нескольких государств из-за пандемии коронавируса заявили о намерении не направлять своих спортсменов на Игры в Токио в случае проведения состязаний в запланированные сроки.

В частности, в подобном ключе высказались представители НОК Австралии и Канады. Там сослались на невозможность эффективной подготовки сборных команд в условиях распространения инфекции в мире.

Кроме того, требование о переносе Игр на более поздний срок обозначили в США. По результатам соцопроса, отсрочку Олимпиады поддержали около 70 процентов атлетов из Штатов. После этого сразу целый ряд государств призвал МОК отложить Олимпиаду.