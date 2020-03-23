Член МОК: Решение о переносе Олимпиады в Токио уже принято

Член Международного олимпийского комитета Дик Паунд заявил, что организация уже приняла решение о том, что Олимпиада в Токио не начнется в намеченные ранее сроки. Об этом ветеран МОК рассказал USA Today. По его словам, Олимпиада в Токио, скорее всего, будет перенесена на 2021 год.

"На основании информации, имеющейся у МОК, решение о переносе уже принято, - сказал Паунд. - Дальнейшие действия пока не определены, но Игры точно не начнутся 24 июля".

По словам Паунда, являющегося весьма влиятельным членом МОК, скоро будет объявлено о следующих шагах.

"Все пройдет поэтапно, - сказал он. - Мы отложим старт Олимпиады и будем разбираться со всеми последствиями этого решения. Они просто огромны".

Ранее Национальные олимпийские комитеты Канады и Австралии заявили, что не отправят своих спортсменов в Токио, на переносе игр настаивают некоторые другие НОК.