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23.03.2020 21:42
Рубрика: Спорт

Член МОК: Решение о переносе Олимпиады в Токио уже принято

Текст: Максим Домчев

Член Международного олимпийского комитета Дик Паунд заявил, что организация уже приняла решение о том, что Олимпиада в Токио не начнется в намеченные ранее сроки. Об этом ветеран МОК рассказал USA Today. По его словам, Олимпиада в Токио, скорее всего, будет перенесена на 2021 год.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"На основании информации, имеющейся у МОК, решение о переносе уже принято, - сказал Паунд. - Дальнейшие действия пока не определены, но Игры точно не начнутся 24 июля".

По словам Паунда, являющегося весьма влиятельным членом МОК, скоро будет объявлено о следующих шагах.

"Все пройдет поэтапно, - сказал он. - Мы отложим старт Олимпиады и будем разбираться со всеми последствиями этого решения. Они просто огромны".

Ранее Национальные олимпийские комитеты Канады и Австралии заявили, что не отправят своих спортсменов в Токио, на переносе игр настаивают некоторые другие НОК.

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