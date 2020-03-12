В России зафиксированы еще шесть случаев заражения COVID-19

Все случаи завозные - граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусу, в последние две недели. Все зараженные госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены лабораторными тестами.

Идёт проверка людей, с которыми они контактировали после возвращения в Россию. Они будут обследованы и останутся под медицинским наблюдением.

Таким образом, в Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 34 случая коронавирусной инфекции, из них 31 - у граждан России, вернувшихся из-за рубежа, два - у граждан КНР, один - у итальянца. Выписаны по выздоровлению двое граждан КНР и россиянин. Также отпущены домой граждане России, эвакуированные из Японии после круиза на лайнере Diamond Princess.