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12.03.2020 20:05
Рубрика: Общество

В России зафиксированы еще шесть случаев заражения COVID-19

Текст: Ирина Невинная
За последние сутки в России зарегистрировано 6 случаев новой коронавирусной инфекции у граждан России, четыре - в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае. Об этом сообщили в оперативном штабе по предотвращению распространения COVID-19.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Все случаи завозные - граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусу, в последние две недели. Все зараженные госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены лабораторными тестами.

Идёт проверка людей, с которыми они контактировали после возвращения в Россию. Они будут обследованы и останутся под медицинским наблюдением.

Таким образом, в Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 34 случая коронавирусной инфекции, из них 31 - у граждан России, вернувшихся из-за рубежа, два - у граждан КНР, один - у итальянца. Выписаны по выздоровлению двое граждан КНР и россиянин. Также отпущены домой граждане России, эвакуированные из Японии после круиза на лайнере Diamond Princess.

Общество Здоровье Распространение коронавируса COVID-19

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