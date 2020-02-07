Предупреждавшего о коронавирусе врача из Уханя спасти не удалось

Китайские врачи все-таки не смогли спасти своего коллегу, который в числе первых узнал о появлении нового опасного вируса в Ухане. Несмотря на все попытки реанимации, 34-летний офтальмолог Ли Вэньлян скончался.

"[Он] ушел от нас в 2.58 в пятницу", - передает РИА Новости сообщение Центральной больницы Уханя в социальной сети.

Ранее СМИ уже сообщили о его смерти от заболевания, вызванного коронавирусом. Спустя некоторое время выяснилось, что медики смогли запустить остановившееся сердце Ли Вэньляна. Однако выйти из критического состояния ставший известным на весь мир врач не смог.

К сожалению, информация Ли Вэньляна о первых случаях заражения на уханьском рынке морепродуктов не помогла вовремя подготовиться к распространению вируса. Во-первых, доктор предполагал, что речь идет о возвращении вируса SARS, которым китайцы массово заражались в 2002-2003 годах. Во-вторых, Вэньляна вызвали в полицию и под роспись запретили делать заявления, которые могут подорвать общественный порядок. Сообщения о коронавирусе выпускала только городская комиссия здравоохранения Уханя, но первое время делала это только среди врачей. Позже Верховный суд Китая раскритиковал действия полиции, отметив, что вирус было бы легче сдержать, если бы граждане были к этому готовы и начали раньше выполнять необходимые требования.

Ранее CNN рассказала о том, что офтальмолог скорее всего заразился во время приема зараженной женщины 10 января. 1 февраля выяснилось, что у Вэньляна коронавирус.