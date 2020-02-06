Новости

Трамп обрушился с критикой на "злобных" демократов 21:34
Турецкие военные не прибыли для совместного с Россией патрулирования в Сирии 21:33
В Китае опровергли сообщения о смерти врача, предупредившего о коронавирусе 20:59
Главного таможенника Украины сняли со стриптизершами в ночном клубе 20:52
Жителей исчезающих поселков освободили от взносов на капремонт 20:43
В Колумбии в тюрьме умер главный киллер наркобарона Эскобара 20:28
Три иномарки столкнулись с грузовиком в Ивановской области 20:16
В индийском городе из кухонных кранов вылились 6 тысяч литров алкоголя 20:13
Жителя Ульяновска осудили за расстрел таможенника "по ошибке" 20:06
Найдено 12000-летнее "предупреждение" о последствиях изменения климата 19:58
Власти Москвы раскрыли "серый" оборот лекарств от рака 19:53
Министр транспорта Карелии задержан по делу о взятке 19:52
Новак: Россия готова к возобновлению диалога с США в сфере энергетики 19:38
Самолет МЧС России доставит в Китай лекарства и защитные маски 19:37
В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе 19:29
В Кисловодске мать-вегетарианка довела дочь до истощения 19:22
Путин назначил Махонина врио главы Пермского края 19:15
В Подмосковье водителей за год оштрафовали на 15 миллиардов рублей 19:08
Япония не пустит к своим берегам лайнер Westerdam из-за коронавируса 19:07
Путин упростил иностранным студентам работу в России 19:04
Синоптики предупредили жителей Сочи о заморозках 19:03
Новый Renault Duster: внешность "европейца" и мультимедиа от Arkana 18:56
Владимир Путин заявил о системных проблемах в аспирантуре 18:55
В Калуге участковый сломал руку задержанному дебоширу 18:50
Москвичи решат, как будет выглядеть Сокольническая площадь 18:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
06.02.2020 20:59
Рубрика: В мире

В Китае опровергли сообщения о смерти врача, предупредившего о коронавирусе

Текст: Юрий Когалов
Газета Global Times опровергла собственную информацию о смерти врача Ли Вэньляна, который одним из первых предупредил о вспышке коронавируса. Ранее издание написало, что он скончался от того самого 2019-nCoV. Согласно обновленным данным, у мужчины остановилось сердце, однако реаниматологи смогли его вновь запустить, и сейчас Ли Вэньлян находится в критическом состоянии.

Доктор еще 30 декабря обратил внимание своих коллег на семь случаев заболевания у людей, побывавших на рыке морепродуктов. Правда, тогда он считал, что речь идет о другом штамме коронавируса - SARS, массовые случаи инфицирования которым были зафиксированы 2002-2003 годах. Сообщение Ли Вэньляна быстро разлетелось по соцсетям. В итоге всех участников переписки вызвали в полицию и предупредили не делать заявлений, которые могут подорвать общественный порядок.

Впоследствии стало известно, что у Ли Вэньляна проявились симптомы заболевания - кашель и высокая температура, а затем подтвердилось и заражение коронавирусом.

Фото: AP Photo/Gemunu Amarasinghe
Коронавирус может повлиять на темпы роста розничной торговли

По последним данным, в Китае зарегистрировано 28068 подтвержденных случаев заболевания, 564 человека скончались. В еще 24 странах мира заболели 225 человек и один скончался.

Больше всего инфицированных в Китае оказалось в тот самом городе Ухань. Чтобы разгрузить местные больницы, в городе в срочном порядке были возведены два дополнительных госпиталя на 1000 и 1600 мест.

ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации в сфере международного общественного здравоохранения в связи с распространением коронавируса. Данное решение было принято после первых подтвержденных случаев передачи вирусной инфекции от человека к человеку за пределами КНР. Также всемирная организация призвала страны-доноры выделить 675 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом в ближайшие три месяца.

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, в ближайшее время пройдет глобальный форум по изучению вируса 2019-nCoV, чтобы определить приоритеты в исследовании этого вируса и скоординировать международные усилия в сфере разработки методов лечения и вакцин.

В мире Восточная Азия Китай Распространение нового коронавируса

Главное сегодня

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
МИД сообщил о гибели в Идлибе российских и турецких военных
Президент России поручил убрать вузы-"пустышки"
Володин назвал причины упадка российской экономики в прошлом веке
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Как американская блокада повлияла на производство рома на Кубе
После Brexit французским рыбакам закрыли доступ к британским водам