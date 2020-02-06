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06.02.2020 19:29
Рубрика: В мире

В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе

Текст: Юрий Когалов

Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV. Об этом пишет газета Global Times.

Как напоминает издание, доктор еще 30 декабря обратил внимание своих коллег на семь случаев заболевания у людей, побывавших на рыке морепродуктов. Правда, тогда он считал, что речь идет о другом штамме коронавируса - SARS, массовые случаи инфицирования которым были зафиксированы в 2002-2003 годах. Тогда эпидемия коснулась 8,4 тысячи человек, 813 заболевших скончались. И в Китае опасались возвращения SARS.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Сообщение Ли Вэньляна быстро разлетелось по соцсетям. В итоге всех участников переписки вызвали в полицию и обвинили в распространении ложной информации. Восьми врачами вынесли предупреждение не делать заявлений, которые могут подорвать общественный порядок.

Впоследствии стало известно, что у Ли Вэньляна проявились симптомы заболевания - кашель и высокая температура, а затем подтвердилось и заражение коронавирусом.

По последним данным, в Китае зарегистрировано 28 068 подтвержденных случаев заболевания, 564 человека скончались. В еще 24 странах мира заболели 225 человек и один скончался.

Фото: Reuters/Stringer
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Больше всего инфицированных в Китае оказалось в тот самом Ухане. Чтобы разгрузить местные больницы, в городе в срочном порядке были возведены два дополнительных госпиталя на 1000 и 1600 мест.

ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации в сфере международного общественного здравоохранения в связи с распространением коронавируса. Данное решение было принято после первых подтвержденных случаев передачи вирусной инфекции от человека к человеку за пределами КНР. Также всемирная организация призвала страны-доноры выделить 675 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом в ближайшие три месяца.

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, в ближайшее время пройдет глобальный форум по изучению вируса 2019-nCoV, чтобы определить приоритеты в исследовании этого вируса и скоординировать международные усилия в сфере разработки методов лечения и вакцин.

В мире Восточная Азия Китай Распространение нового коронавируса

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