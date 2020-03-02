Более семи тысяч человек заразились коронавирусом за пределами Китая

За сутки за пределами Китая выявлены 1160 случаев заражения новым коронавирусом COVID-19. С учетом этой цифры общее число заболевших в 58 странах достигло 7169. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Отмечается, что вирус проник в Азербайджан, Эквадор, Ирландию, Монако и Катар.

Тем временем социальные сети наводнили фейковые новости о вспышке заболевания. "Мы боремся не только с эпидемией, но еще и с инфодемией. Недостоверная информация распространяется быстрее и гораздо проще, чем сам вирус", - заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Свою выгоду из сложившейся ситуации пытаются извлечь многие: начиная от производителей лекарств и заканчивая сторонниками теорий заговора. Бороться с дезинформацией уже пообещали Facebook, Twitter, Google, Instagram и другие соцсети. Они будут удалять все посты о COVID-19, которые вводят людей в заблуждение.