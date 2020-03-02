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02.03.2020 02:03
Рубрика: Общество

Более семи тысяч человек заразились коронавирусом за пределами Китая

За сутки за пределами Китая выявлены 1160 случаев заражения новым коронавирусом COVID-19. С учетом этой цифры общее число заболевших в 58 странах достигло 7169. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Отмечается, что вирус проник в Азербайджан, Эквадор, Ирландию, Монако и Катар.

Фото: EPA-EFE/DANIEL DAL ZENNARO
Италия объявила войну разносчикам фейковых новостей о коронавирусе

Тем временем социальные сети наводнили фейковые новости о вспышке заболевания. "Мы боремся не только с эпидемией, но еще и с инфодемией. Недостоверная информация распространяется быстрее и гораздо проще, чем сам вирус", - заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Свою выгоду из сложившейся ситуации пытаются извлечь многие: начиная от производителей лекарств и заканчивая сторонниками теорий заговора. Бороться с дезинформацией уже пообещали Facebook, Twitter, Google, Instagram и другие соцсети. Они будут удалять все посты о COVID-19, которые вводят людей в заблуждение.

Общество Здоровье Общество СМИ и соцсети Международные организации ВОЗ Распространение коронавируса COVID-19

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