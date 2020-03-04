Поветкин и Уайт обещают устроить красивый бой

Российский супертяж Александр Поветкин и временный чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) британец Диллиан Уайт только пару дней назад объявили о том, что встретятся на ринге, но уже провели совместную пресс-конференцию и дуэль взглядов.

Сам поединок пройдет 2 мая в Манчестере. И оба соперника настроены решительно, ведь на кону стоит возможность в дальнейшем выйти на бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

- Мне нравится драться в Великобритании, потому что здесь хорошая публика, которая разбирается в нашем виде спорта, и сильные боксеры. Я очень рад, что буду боксировать с Диллианом Уайтом. Считаю, что у него хороший удар и поставленная техника, - сказал Александр Поветкин. - Мы оба понимаем, за что будем биться. Для нас обоих это важный поединок. И интересный. Так что я отдам все силы и сделаю все, чтобы показать красивый бой.

"Русский витязь" всегда с уважением относился к своим соперникам, чего нельзя сказать о Диллиане Уайте. Вспомним хотя бы словесные перепалки и потасовки перед боем 2015 года с соотечественником, нынешним чемпионом по трем версиям Энтони Джошуа. Даже во время самого поединка чуть было не началась массовая драка между командами боксеров.

Однако на этот раз британец вел себя очень корректно. Уайт признался, что россиянина нельзя недооценивать.

- Поветкин до сих пор очень опасен. Он доставил много проблем Энтони Джошуа, потом побил Хьюи Фьюри. У него на счету классные победы, а проигрывал он всего дважды - Джошуа и Владимиру Кличко, - подчеркнул Уайт. - Поветкин является олимпийским чемпионом. Он сделал отличную карьеру среди профессионалов. Я не смотрю на него свысока, ведь это опытный, хорошо подготовленный и обученный боец. Я отношусь к нему с уважением, но я включу животный инстинкт и буду готов к самому жестокому и бескомпромиссному бою.