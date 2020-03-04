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04.03.2020 02:53
Рубрика: В мире

Предвыборный штаб Трампа подал в суд на The Washington Post

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta
Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Штаб кампании по переизбранию на второй срок действующего президента США Дональда Трампа подал в суд столичного округа Колумбия исковую жалобу на газету The Washington Post. Издание обвиняют в клевете.

Фото: REUTERS/LEAH MILLIS
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Отмечается, что в июне 2019 года в двух своих статьях газета сознательно приводила заведомо ложные данные о связях предвыборного штаба Трампа с Россией и приписываемых Москве попыток повлиять на американский избирательный процесс в 2016 году, сообщает ТАСС, ссылаясь на The Hill. В результате "кампания понесла ущерб, исчисляемый миллионами долларов, конкретную сумму предстоит определить суду", - заявили представители Трампа.

Напомним, в конце февраля штаб хозяина Белого дома подал в Верховный суд штата Нью-Йорк аналогичную исковую жалобу на The New York Times. В иске речь идет о статье от 27 марта 2019 года, в которой утверждалось, что организаторы избирательной кампании Трампа и представители России заключили в Trump Tower "всеобъемлющее соглашение", предусматривающее снятие антироссийских санкций в обмен на поражение на выборах кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Дональд Трамп уже пообещал, что продолжит подавать в суд на СМИ, которые распространяют материалы с клеветой в его адрес.

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