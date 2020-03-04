Открытие храма и филиала Центрального музея Вооруженных сил России с историко-мемориальным комплексом "Дорога памяти", где будут размещены снимки фронтовиков и тружеников тыла, запланировано на 9 Мая. Это событие специально приурочили к 75-летию Великой Победы.

"У нас на сегодняшний день 7 миллионов фотографий, 26 миллионов информаций об участниках Великой Отечественной войны. 9 мая не прекратится направление информации, будем работать с ней дальше. Призываем всех принять активное участие в наполнении нашего информационного ресурса", - обратилась к россиянам заместитель главы военного ведомства Татьяна Шевцова.

Она считает, что родственники участников войны должны сделать свой важный вклад в сбор таких данных и поделиться фотографиями из семейных архивов. "По тем, кто был в Действующей армии, в нашем Подольском архиве фотографии есть. Но призывались гражданские на фронт, и не все их фотографии сохранились", - сказала замминистра.

Ранее глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу сообщил, что галерея "Дорога памяти" должна увековечить подвиг в общей сложности 33 миллионов участников войны. "Все они - наши родные и близкие, фронтовики и труженики тыла - изо дня в день самоотверженно приближали победную весну. Рассказать о них - значит обессмертить их имена, сохранить историю своей семьи, нашей многонациональной Родины", - считает министр.

Еще в парке "Патриот" ко Дню Победы соберут землю с воинских захоронений в России и за рубежом. Известно, что у подножия Главного храма Вооруженных сил планируют разместить 15 тысяч таких капсул, а также гильзы с водой с мест гибели советских военных кораблей.

По мнению Шойгу, этот мемориальный комплекс даст людям, чьи родные пропали без вести, и тем, кто не знает место погребения погибших на войне, возможность помянуть их, возложить цветы, зажечь свечи.

Кроме того, уверен министр, такую возможность надо дать и родственникам участников иных боев и сражений. "Мы должны чтить память о наших согражданах, погибших в различных войнах и вооруженных конфликтах, в том числе в Афганистане, Корее, Вьетнаме, Анголе и других", - сказал Шойгу.

Он также распорядился, чтобы работу по увековечиванию памяти погибших воинов продолжили после открытия комплекса в парке "Патриот". Это, по словам министра, необходимо для того, "чтобы как можно больше людей могли узнать о героях войны, и на "Дороге памяти" не осталось белых пятен".

Сергей Шойгу также предложил подумать о перспективах развития филиала Центрального музея Вооруженных сил. Министр считает, что он должен стать центром духовного и военно-патриотического воспитания не только военнослужащих, но и всех граждан России.