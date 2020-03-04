Мэрия Ярославля прокомментировала состояние газона на стадионе "Шинник"

Мэрия Ярославля объяснила, почему футбольное поле стадиона "Шинник" оказалось не готово к матчу Кубка России.

Напомним, 4 марта в Ярославле на стадионе "Шинник" должен был состояться матч четвертьфинала Кубка России по футболу между "Шинником" и "Уралом", но он был отменен из-за неудовлетворительного состояния поля.

По словам представителя пресс-службы мэрии Ярославля Дмитрия Батманова, сославшегося на информацию городской дирекции спортивных сооружений, существует план подготовки стадиона "Шинник" к первому матчу сезона, согласованный с генеральным директором НП ФК "Шинник".

Согласно этому плану, на стадионе включен обогрев поля, проведено "вычесывание" погибшей травы, а в конце января 2020 года посеяна новая трава. Поле обработано гербицидами для предотвращения болезней растительности и аэрации поля, посеянная трава укрыта специальным материалом для создания благоприятных условий для ее проращивания.

Однако, несмотря на подогрев поля и прочие мероприятия, трава не выросла, потому что, пояснили в дирекции спортсооружений, "трава в это время года (февраль - март) не растет".

- Для улучшения травяного покрытия основной арены стадиона "Шинник" Ярославль вступил в федеральную программу "Концепция наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018", в рамках которой в 2020 году будут проведены работы по оснащению системой укрепления травяного покрытия натурального газона футбольного поля, - рассказал Дмитрий Батманов.

В мэрии надеются, что эти работы позволят добиться укрепления поверхности поля, а также сохранить натуральный газон при высоких игровых нагрузках. Кроме того, мэр Ярославля Владимир Волков поручил провести проверку по поводу условий содержания газона. Будет выяснено, соблюдалась ли технология подготовки газона, а также то, когда был включен обогрев поля.