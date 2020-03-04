В среду прошли два из четырех матчей 1/4 финала Кубка России. Центральная встреча состоялась в Москве, где за выход в полуфинал сражались "Спартак" и ЦСКА. Основное время матча завершилось со счетом 2:2, но в итоге "красно-белые" обыграли соперников со счетом 3:2.

Любая встреча "Спартака" и ЦСКА - событие для нашего футбола исключительное. Но когда соперников сводит турнирная сетка Кубка России, это блюдо хоть и традиционное, но под особым соусом. В Премьер-лиге исход конкретного дерби с точки зрения долгосрочной перспективы не имеет такого значения, как в кубковом матче. Здесь возможности реабилитироваться не предусмотрено: проиграл - вылетаешь из турнира.

В рамках Кубка страны "Дерби всея Руси" случалось четыре раза. И лишь однажды "Спартаку" удалось взять верх: в 1994 году "красно-белые" одолели армейцев по пенальти - 4:2 (2:2 в основное время). После этого побеждал только ЦСКА. В 2000 году "красно-синие" выбили злейшего соперника на стадии 1/2 финала - 1:3, а в 2006-м армейцы разгромили "Спартак" непосредственно в финале - 3:0. Но самая запоминающаяся встреча этих команд в Кубке состоялась в 2011 году. "Красно-белые" уступали, потом вели с преимуществом два мяча, но вожделенную победу все равно не удержали. Основное время матча закончилось со счетом 3:3, а в серии пенальти удачливей оказался ЦСКА.

Более подходящего момента для реванша за те поражения "Спартаку" и представиться не могло. Все-таки после провальной осенней части чемпионата попасть в еврокубковую зону будет непросто. А вот путь в Европу через завоевание Кубка России выглядел куда более коротким. Но для начала нужно было обыграть ЦСКА. Так что никто не удивился, когда владелец "Спартака" Леонид Федун заранее объявил о полностью распроданных билетах. В итоге если до аншлага и не хватило, то совсем чуть-чуть.

До сих пор "Спартак" побеждал ЦСКА в рамках Кубка России только однажды, и произошло это в 1994 году

Начинать кубковое дерби главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско доверил абсолютно тому же составу, что в субботу вышел с первых минут победного матча против "Динамо" (2:0). А вот у армейцев по сравнению с ничейным матчем с "Уралом" (1:1) произошло несколько изменений, а главное, на бровке появился рулевой команды Виктор Гончаренко, отбывающий дисквалификацию в Премьер-лиге. Впрочем, даже под его строгим взглядом ЦСКА, по сути, провалил старт игры. Уже первая атака "красно-белых" закончилась взятием ворот: Зелимхан Бакаев протащил мяч из центра на несколько метров и хлестко пробил с отскоком под рукой Игоря Акинфеева - 1:0. Прошло 10 минут, и спартаковцы, вышедшие на поле с каким-то запредельным настроем, забили еще. Александр Соболев поборолся за подбор и отпасовал Эсекелю Понсе, который хладнокровно пробил мимо армейского вратаря, - 2:0.

Не всякая команда смогла бы прийти в себя после такого нокдауна. ЦСКА смог. Уже на 17-й минуте оставшийся неприкрытым в чужой штрафной Игорь Дивеев один мяч отыграл. Но в этот вечер ошибалась оборона не только "Спартака". Армейцы несколько раз проваливались на своей половине поля, и только расточительность "красно-белых" не позволила им увеличить отрыв в счете. А перед самым перерывом ЦСКА сравнял счет. Схема из трех центральных защитников не уберегла хозяев от пустоты перед собственной штрафной, откуда пальнул Ильзат Ахметов, - 2:2.

Незадолго до этого головами в центре поля столкнулись Бакаев и Дивеев. Для спартаковца этот эпизод оказался критичным: на второй тайм вместо него вышел голландец Гус Тиль.

Команды продолжили обмен опасными моментами, но основного времени, чтобы определить сильнейшего, им так и не хватило.

На 4 марта было запланировано еще два четвертьфинальных матча. Однако встречу в Ярославле, где "Шинник" должен был принять екатеринбургский "Урал", пришлось перенести. Причина банальна до невозможности: волжане не сумели должным образом подготовить поле местного стадиона. Интересно, что гостей возмутил даже не сам факт отмены матча, а его сроки. Мол, газон и день назад был в таком же состоянии. Любопытно, что наставник екатеринбуржцев Дмитрий Парфенов о переносе узнал от журналистов. Новая дата матча пока неизвестна.

А вот игре "Ахмата" с "Зенитом" в Грозном ничто не помешало. Там основное время матча завершилось вничью - 1:1, а в дополнительные полчаса победу питерцам принес гол Юрия Жиркова.

Еще один четвертьфинал - "Химки" - "Торпедо" - состоится в четверг.