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04.03.2020 14:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд арестовал ректора технического университета в Воронеже

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)

Почти два месяца в СИЗО предстоит провести 41-летнему Сергею Колодяжному, возглавляющему воронежский государственный технический университет. Ректора подозревают в получении взяток, троих его подчиненных - в крупном мошенничестве.

Фото: Пресс-служба Главного управления СКР по Республике Крым и Севастополю
Проректор СевГУ сознался в получении крупной взятки

Как сообщили в управлении Следственного комитета по Воронежской области, в отношении руководства вуза возбуждено два уголовных дела. По версии следствия, Сергей Колодяжный с января 2015 по январь 2020 года систематически брал у одного из сотрудников ВГТУ деньги за покровительство по службе. Тот, в свою очередь, получал эти средства в виде ежемесячной премии к заплате. Схему выявили сотрудники УФСБ и полиции - по их данным, общая сумма взятки составила не менее двух миллионов рублей.

В тот же период завышенные премии выписывались как минимум 14 работникам опорного университета. Таким образом им перечислили из бюджета около 70 миллионов рублей. "В последующем денежные средства были переданы руководству учебного заведения", - добавили в СК, где квалифицировали такой вид заработка как мошенничество, совершенное в крупном размере по предварительному сговору. В ВГТУ прошли обыски, ряд должностных лиц вуза дал показания следователям. Задержаны четыре человека - сам ректор и три его подчиненных.

Ленинский районный суд Воронежа 4 марта поддержал ходатайство следствия о заключении Сергея Колодяжного под стражу. Подозреваемый и его защитник просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Ректор ВГТУ отправлен в изолятор на один месяц и 27 суток - по 28 апреля включительно.

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