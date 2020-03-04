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04.03.2020 13:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье пятеро детей отравились крысиным ядом в детсаду

Текст: Иван Петров

В горбольницу подмосковного Воскресенска в минувший вторник из детского сада доставили пятерых ребят с отравлением крысиным ядом. Об этом в среду сообщает Главное следственное управление СК России по Московской области.

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"В правоохранительные органы Воскресенского городского округа 3 марта текущего года поступило сообщение о том, что в городскую больницу из дошкольного учреждения доставлены 5 воспитанников 2015 года рождения. Поставленный диагноз - отравление химическим веществом", - рассказали в главке, уточнив, что незамедлительно начали по данному факту доследственную проверку.

Как выяснилось, один из пострадавших взял с полки в детском саду химическое вещество для уничтожения грызунов (крысиный яд), после чего раздал его другим воспитанникам. В итоге дети съели отраву. "Пострадавшие были незамедлительно госпитализированы в медучреждение, где им было проведено промывание желудка. Их жизни и здоровью в настоящее время ничего не угождает. Все дети находятся на амбулаторном лечении", - пояснили в Следственном комитете.

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Отмечается, что следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего. "Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - рассказали в следственном управлении.

Напомним, сегодня же стало известно, что в поселке Дубовка Узловского района Тульской области двоих детей госпитализировали после того, как их дома покусали крысы.

Следственные органы СК России по Тульской области проводят доследственную проверку по данному факту.

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