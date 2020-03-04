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04.03.2020 09:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Главного свидетеля по делу Хорошавина приговорили к условному сроку

Текст: Евгения Шерешевская
Фото: Ксения Даринская/Sakh.com

Вынесен обвинительный приговор бывшему руководителю секретариата губернатора Сахалинской области Вячеславу Горбачеву - главному свидетелю по делу о взяточничестве, возбужденному против экс-губернатора Александра Хорошавина, сообщило агентство "Интерфакс".

Установлено, что возглавляемой бывшим губернатором преступной группой с мая по ноябрь 2014 года получено взяток на сумму сто миллионов рублей. И Вячеслав Горбачев вместе с другими участниками группы организовал получение незаконного вознаграждения от претендентов на участие в выборах депутатов городской думы Южно-Сахалинска пятого созыва.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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За получение взяток в особо крупном размере суд приговорил обвиняемого к лишению свободы на семь лет и десять месяцев условно с испытательным сроком в пять лет.

В октябре 2019 года Южно-Сахалинский городской суд признал Вячеслава Горбачева виновным по пяти эпизодам взяток в особо крупном размере и эпизоду легализации преступного дохода в составе организованной группы. Его приговорили к семи с половиной годам лишения свободы условно. Тогда же был снят арест с имущества подсудимого в Москве и в Краснодарском крае. В своем последнем слове 65-летний Горбачев полностью признал вину и напомнил суду, что страдает несколькими тяжелыми заболеваниями.

9 февраля 2018 года суд признал Хорошавина виновным в получении взяток и легализации преступных доходов в составе преступной группы. Экс-губернатора приговорили к тринадцати годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, штрафу в полмиллиарда рублей и лишению государственных наград.

Обвинение в тринадцати эпизодах получения взяток и одного эпизода приготовления к получению взятки предъявлено Хорошавину по второму уголовному делу. Сейчас бывший глава Сахалинской области знакомится с материалами этого дела, состоящего из более ста томов.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск Дело экс-губернатора Сахалинской области

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