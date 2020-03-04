Полиция Приморья вернула пенсионерке похищенную пять лет назад собаку

Уголовное дело о краже возбуждено в отношении 65-летнего жителя города Артема Приморского края за то, что в марте 2015 года он похитил собаку породы русский спаниель, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Мужчину привлекли к ответственности в рамках другого дела - о жестоком обращении с животными. В соцсетях была опубликована петиция в адрес прокуратуры, в которой авторы просили закрыть "концлагерь для животных" на улице Солнечной, принадлежащий местному жителю, в котором вот уже несколько лет убивают и разделывают на мясо собак.

И вот 68-летняя жительница Артема, увидев сюжет, опознала свою собаку, похищенную еще в 2015 году. В присутствии специалистов следственно-оперативной группы городского отдела внутренних дел пес по кличке Бим признал хозяйку. Он радостно вилял хвостом и кружил около пенсионерки.

Хозяин частного домовладения признался в совершении кражи. Спаниеля, по словам злоумышленника, он привел домой и подарил своей дочери.

Бим вернулся домой, а расследование уголовного дела продолжается.