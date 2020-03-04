Осужденный за взятки экс-глава ГИББД Мордовии освободился по УДО

Осужденный за взяточничество экс-руководитель ГИБДД Мордовии Александр Шелудяков вышел на свободу условно-досрочно.

Как сообщает Верховный суд РМ, высшая судебная инстанция республики отменила декабрьское постановление Зубово-Полянского райсуда, отказавшего бывшему полковнику полиции в УДО.

Напомним, приговор по резонансному делу о коррупции в высших эшелонах мордовской госавтоинспекции был вынесен в 2015 году. Вместе с Александром Шелудяковым на скамье подсудимых оказались его подчиненные - командир батальон ДПС Владимир Астунин и начальник отдела ГИБДД по Ковылкинскому району Рустам Исякаев. Все они были признаны виновными в коррупции.

За получение взятки в крупном размере Александр Шелудяков был осужден на восемь с половиной лет колонии строгого режима. Суд назначил ему штраф в 33 миллиона рублей, лишив права занимать в правоохранительных органах должности, связанные с выполнением функций представителя власти, а также административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на два года. Бывший начальник республиканской госавтоинспекции был лишен званий и государственных наград.

В 2017 году Шелудяков обратился в суд с ходатайством о смягчении наказания - после выхода закона, имеющего обратную силу. В итоге ему удалось снизить размер штрафа до 16,5 миллиона рублей.

В конце прошлого года осужденный Александр Шелудяков, отбыв в колонии более половины назначенного ему срока, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, однако получил отказ. Экс-полковник обжаловал это решение в вышестоящей инстанции. Судебная коллегия ВС РМ удовлетворила ходатайство.

Следует отметить, что ранее на свободу вышли и другие фигуранты громкого дела.