Башкирия стала одним из первых регионов, где местные парламентарии запретили продажу всех бестабачных никотиновых смесей детям, а власти потребовали от предпринимателей прекратить реализацию опасных веществ. Возможно, эти меры помогут избежать трагических последствий употребления снюсов.

Опасное угощение

На самом деле запрет на продажу насвая и сосательного табака (снюса) в России действует еще с 2015 года. И за их продажу даже предусмотрен штраф до 60 тысяч рублей. Но продавцы придумали хитрый ход: начали ввозить и производить снюсы под видом жевательной и сосательной бестабачной никотиновой смеси, рекламируя как "безопасную" альтернативу сигаретам.

Из-за отсутствия в составе табака смеси не горчат, поэтому их легко принять за конфеты, особенно детям. Да и упаковка похожа на блок жевательной резинки.

Однако бестабачные снюсы далеко не безобидны. Сотрудники Сибирского федерального университета обнаружили в их составе не только сверхдозу никотина (в 14 раз больше, чем в сигаретах), но и смеси тяжелых металлов: свинца, хрома и мышьяка. Причем в высокой концентрации.

Об опасных никотиновых "конфетках" в Башкирии начали говорить в декабре прошлого года, после того как в родительских чатах распространили письмо главврача стерлитамакской детской больницы в прокуратуру. В нем сообщалось об 11-летнем подростке, поступившем в медучреждение с острым бытовым отравлением. Ребенок рассказал докторам, что перед уроком одноклассник угостил его жевательной конфетой. Через несколько минут мальчику стало плохо, на скорой его доставили в больницу. Проверкой информации занялся региональный следком.

Через несколько дней министр образования РБ Айбулат Хажин сообщил о втором случае отравления ребенка никотином, содержащимся в "конфетке", называемой снюсом. На этот раз ЧП произошло в Нефтекамске, пострадала девочка.

Некоторые СМИ сообщили, что в анализах детей обнаружили следы наркотиков. Компетентные органы официально эту информацию не подтвердили, но неформально признали, что запрещенные вещества в снюсах все-таки содержались.

Запретить и уничтожить

Проблемой были вынуждены заняться власти региона. После сообщения о втором случае отравления ребенка глава республики Радий Хабиров посоветовал продавцам снюсов в течение 24 часов убрать опасный товар с прилавков.

Дело в том, что на тот момент приобрести опасные "конфеты" можно было не только в табачных лавках, но и в продуктовых магазинах и ларьках рядом со школами. И продавцы не интересовались возрастом покупателя.

- Кто не поймет - поговорим по-другому, - пообещал на своей странице в соцсетях Радий Хабиров.

После этого около 70 процентов торговых точек практически сразу выполнили требование, остальных убеждали общественники во время рейдов.

- Собственники абсолютно всех торговых точек после проведения профилактической беседы добровольно отказались от дальнейшей реализации запрещенных веществ, - отметил председатель госкомитета РБ по торговле Алексей Гусев, отчитываясь о результатах рейдов в конце 2019 года.

Вскоре подоспели и изменения в региональном законодательстве от депутатов Курултая РБ.

- Еще в сентябре 2019 года мы приняли закон, который запретил продажу несовершеннолетним электронных сигарет, кальянов, вейпов, курительных смесей и прочих подобных средств. Но тут у молодежи появилось новое увлечение - жевательные и сосательные бестабачные никотиносодержащие смеси. Поэтому депутаты доработали принятый закон, распространив его и на снюсы. Теперь за продажу этих веществ несовершеннолетнему продавцам грозят штрафы до 250 тысяч рублей, - подчеркнул председатель госсобрания Башкирии Константин Толкачев.

Закон для всех

Однако достаточно ли только региональных запретов, чтобы прекратить распространение снюсов?

- Проблему активно обсуждают в масштабах всей страны, но широкий общественный резонанс она получила, когда в середине января в России зафиксировали первый случай смерти из-за употребления снюса. Региональные власти приняли верное решение, запретив продажу никотиновых смесей несовершеннолетним. Это позволит сохранить здоровье и жизни детей. Однако необходимо принимать ограничительные меры и на федеральном уровне, - считает депутат Государственной Думы РФ от Башкирии Рафаэль Марданшин.

Он еще два года назад выступил с предложением существенно увеличить штрафы за продажу насвая и снюса (сосательного табака) и подготовил соответствующий законопроект.

- Сегодня в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ оптовая или розничная продажа насвая и снюсов карается штрафом от двух тысяч рублей до 60 тысяч. Столь мягкое наказание никого не останавливает. Мы предлагаем за реализацию данных видов товаров (для всех, кроме несовершеннолетних) ввести штрафы для граждан от 15 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч (сегодня это от семи до 12 тысяч). А юридических лиц наказывать не 40-60 тысячами рублей, как сегодня, а более существенными штрафами - от 100 до 150 тысяч. И не важно, кому реализовали запрещенный продукт, - подчеркнул Рафаэль Марданшин.

По его мнению, ужесточение наказания неминуемо приведет к росту цен на снюс и насвай, а соответственно сокращению числа потребителей, так как молодежь покупает эти вещества по причине доступности и дешевизны.

- Сегодня продавцам выгодно распространять снюс и насвай - платить небольшие штрафы и продолжать торговать. С повышением размера наказания экономическая целесообразность утрачивается, продукция подорожает и станет менее доступной для несовершеннолетних, - объяснил Рафаэль Марданшин.

Депутаты Госдумы РФ приняли данный законопроект в первом чтении, так что можно надеяться, в ближайшем будущем он станет законом. Ко второму чтению парламентарии подготовят поправки о многократном увеличении штрафов при продаже насвая и снюса несовершеннолетним и в случае их реализации через сеть интернет.

Кроме того, на федеральном уровне обсуждают предложение об ограничении продажи бестабачных никотиновых изделий на территории всей страны, а регионы один за другим принимают местные законы, чтобы уже сегодня обезопасить своих детей.

В поисках альтернативы

Однако некоторые медики считают, что бороться надо не только с помощью запретов. Увы, плохой привычке всегда найдется альтернатива и порой опаснее предыдущей.

- Снюсом сегодня называют различные никотиновые смеси растительного и синтетического происхождения, не исключено, что в некоторые из них добавляют препараты наркотического происхождения. В любом случае употребление этих веществ вызывает зависимость и отравление организма. Но просто запретить снюсы - не выход. Параллельно должна быть разработана полноценная система профилактики, ведь молодежь быстро находит альтернативу. К примеру, сегодня в Башкирии распространяется сравнительно новое смертельно опасное увлечение подростков - сниффинг, вид токсикомании, при котором подростки дышат газом для заправки зажигалок (бутаном). Эта опасная привычка приводит не только к формированию у подростков зависимости, хроническому поражению жизненно важных систем организма и психическим нарушениям, но и может стать причиной "синдрома внезапной смерти". Шесть жителей Башкирии уже скончались от отравления бутаном, - отметил завотделением республиканского наркодиспансера врач психиатр-нарколог Азат Асадуллин.

Справка "РГ"

В Башкирии за продажу детям бестабачных никотиносодержащих сосательных и жевательных изделий, а также кальянов, электронных сигарет, курительных и нюхательных смесей и устройств их потребления, предусмотрены штрафы:

- от 3 до 4 тысяч рублей для граждан;

- от 30 до 40 тысяч рублей для должностных лиц;

- от 150 до 200 тысяч рублей для юридических лиц.

За повторное нарушение предусмотрены штрафы: от 4 до 5 тысяч рублей для граждан, от 40 до 50 тысяч - для должностных лиц, от 200 до 250 тысяч - для юридических лиц.