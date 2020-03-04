Омич наказал клуб, не сделавший ему скидку из-за лишнего веса

Омские антимонопольщики признали ненадлежащей рекламу местного фитнес-клуба, продавшему клиенту абонемент по другой цене.

УФАС признало предпринимателя виновным в нарушении части 7 статьи 5 Федерального закона "О рекламе": не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители.

- Индивидуальному предпринимателю выдано предписание о приведении указанной рекламы в соответствие с требованиями федерального законодательства, - сообщает УФАС России по Омской области.

Напомним, на омский фитнес-клуб пожаловался недовольный горожанин. Мужчина рассказал о том, что увидел на фасаде здания рекламу "Готовь сани летом, а тело … круглый год за 6999" и решил заняться спортом. Однако в фитнес-клубе ему отказались продавать абонемент по данной цене. Менеджер объяснила, что для клиентов, вес которых более 100 килограммов, скидка не действует.

В результате омичу пришлось приобрести абонемент за 11900 рублей - поскольку он уже настроился на посещение спортзала. Но такая дискриминация клиентов с лишним весом его возмутила, и он написал жалобу.

Владелец клуба признал, что акция действительно "не распространяется на клиентов весом свыше одного центнера". Впрочем, на рекламе, размещенной на фасаде здания, дополнительные условия указаны не были.