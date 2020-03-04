В Новосибирске пропал 88-летний доктор наук

Новосибирская полиция разыскивает 88-летнего Геннадия Кулакова, который пропал 3 марта.

Как рассказали в областном ГУ МВД, около 17.20 он ушел с места работы на Красном проспекте, с тех пор его никто из знакомых и родственников не видел. Известно, что Кулаков является доктором технических наук, главным научным сотрудником лаборатории механики горных пород Института горного дела СО РАН.

По данным полиции, пропавший был одет в черную куртку с капюшоном, такого же цвета брюки и зимние ботинки, а также в меховую шапку с козырьком. Рост около 160 сантиметров, худощав, волосы седые, с короткой стрижкой, глаза карие. Всех, кому что либо известно о местонахождении ученого, просят позвонить по телефонам 232-19-02 или 8-913-986-72-62.

К слову, НИИ, в котором работает Геннадий Кулаков, привлек внимание правоохранителей, его руководство и ряд сотрудников подозревают в финансовых махинациях. В начале февраля там прошли обыски, после этого был арестован руководитель института, причем он стал не первым сотрудником, оказавшимся под стражей.