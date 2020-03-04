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04.03.2020 21:16
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Кубковый матч "Ахмат" - "Зенит" был прерван из-за стычки болельщиков

Текст: Максим Домчев

В 1/4 финала Кубка России между "Ахматом" и "Зенитом" едва не произошла потасовка между болельщиками. Инцидент произошел в конце второго тайма: болельщики "Зенита" активно поддерживали свою команду и в какой-то момент оголились по пояс. Такое поведение явно не понравилось поклонникам хозяев, которые направились к сектору поклонников команды из Санкт-Петербурга.

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Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Оперативно сработавшие стюарды преградили им путь, однако количество поклонников "Ахмата" было заметно больше и было принято решение остановить матч.

Конфликт удалось погасить с помощью футболистов обеих команд, и матч был продолжен.

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров заявил Sport 24, что ничего страшного не произошло.

"Ничего страшного не произошло. Как так получилось? С голым торсом болельщики были, и началась перепалка. Ну, ничего страшного. Да, выбежали. Но не было никаких драк, стычек тоже не было. Тем не менее, так поступать тоже не надо. Это эмоции. Мы разберемся, невзирая на то, что они были с голым торсом, и это не принято", - сказал он.

Напомним, матч завершился победой "Зенита" в дополнительное время со счетом 2:1.

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