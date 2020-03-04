С возобновлением чемпионата России после спячки проснулся и национальный кубок. Сегодня состоятся матчи четвертьфинальной стадии.

В одном из них "Зенит" приедет в Грозный на один из самых тяжелых для себя выездов. Почти 5 лет питерцы не могут выиграть в столице Чеченской Республики - со времен тренерства Виллаш-Боаша. После этого "Зенит" увез из Чечни две ничьи и два поражения. В Петербурге дела чаще всего заканчиваются разгромом кавказского клуба, поэтому сегодняшний эффект домашнего поля добавит нам некое подобие интриги.

Не будет у гостей и оптимизма на фоне качества игры в минувшую субботу против "Локомотива". Отсутствие Дзюбы и минимальное игровое время Азмуна продемонстрировали всю скудость атакующей мысли Петербурга. С высокими нападающими всегда есть шанс попытаться сыграть через навес или понадеяться на их физическую мощь, а без них выясняется, что полузащитники не представляют, как распорядиться мячом.

"Ахмат", правда, тоже не блещет в атаке. Больше мяча в РПЛ чеченцы забивали дважды - оба раза "Оренбургу". Вполне возможно, что некое сходство команд поможет хозяевам и сегодня неоднократно пробить вратаря "Зенита", но, конечно, класс команд не сопоставим. Если же говорить о последнем туре, то "Ахмат" дома с трудом удержал ничью против "Ростова". Результат в целом приемлемый, он даже помог грозненцам подняться на 12-е место и уйти из зоны стыковых матчей.

Игра "Ахмат" - "Зенит" на Кубок России начнется в 18:00 мск, следите за онлайн-трансляцией на сайте "РГ"!