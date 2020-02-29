Новости

Анна Курникова и Энрике Иглесиас назвали дочь русским именем 15:17
Минздрав Катара подтвердил первый случай заражения коронавирусом 15:13
В марше памяти Бориса Немцова в Москве участвовали около 8 тысяч человек 15:07
Geely Coolray получит спортивную версию с "задушенным" мотором 15:00
Ученые изобрели искусственную поджелудочную железу 14:50
Матч "Ювентус" - "Интер" и еще четыре матча перенесены на май из-за коронавируса 14:44
"Моника" считает, что Джо в "Друзьях" должен сыграть Шаламе 14:43
В Южном Тушине 120 семей получат новые квартиры по программе реновации 14:33
Главного редактора RTVI Алексея Пивоварова не пустили на Украину 14:33
Назван актер на роль Весемира в "Ведьмаке", и это не Марк Xэмилл 14:31
Вселенский патриархат не подтвердил сообщения о готовящейся всеправославной встрече 14:29
"Зенит" - "Локомотив" - онлайн-трансляция матча 20-го тура РПЛ 14:25
Под Петербургом насмерть сбили водителя, ставившего аварийный знак 14:23
Андрей Бочкарев: Перегон в депо "Нижегородское" полностью готов 14:21
Сотни мигрантов попытались силой проникнуть на территорию Греции 14:17
При школе в Кронштадте открылись три кадетских класса 14:15
В Москве начался марш памяти Бориса Немцова 14:09
Число зараженных коронавирусом в Иране достигло почти 600 человек 13:58
Боец ММА Монсон завершит карьеру после двух боев 13:50
Копия картины Рубенса из уральского музея может оказаться подлинником 13:46
Сердар Азмун не поможет "Зениту" в матче против "Локомотива" 13:44
Овчинников станет врио главного тренера ЦСКА в матче против "Урала" 13:33
Абэ выразил надежду на применение нового теста по коронавирусу уже в марте 13:33
Роспотребнадзор: Новых случаев заболевания коронавирусом в РФ не выявлено 13:25
В Ульяновской области число пострадавших в ДТП выросло до 16 человек 13:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
29.02.2020 14:25
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Онлайн-трансляция матча РПЛ "Зенит" - "Локомотив"

Текст: Никита Лашкул

Чемпионат России по футболу после зимней паузы берет с места в карьер. Болельщики сразу увидят встречу лидирующего "Зенита" с идущем на пятой строчке "Локо".

Команды сойдутся третий раз за сезон. Обе предыдущие игры остались за "Локомотивом". В июле москвичи победили в финале суперкубка, а в конце сентября оказались сильнее уже в рамках 11-го тура чемпионата. Наверняка тот матч особенно запомнился по накалу и драматизму борьбы, когда после просмотра видеоповторов был отменен гол Смолова, а на пятой добавленной ко второму тайму минуте арбитр под оглушительные овации стадиона в Черкизово не засчитал гол Роберта Мака.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
"Динамо" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча 20-го тура РПЛ

После победы в первом круге "Локомотив" поднялся на второе место, а "Зенит" опустился в район 5-6 места. Теперь же ситуация кардинально поменялась - "Зенит" с огромным отрывом лидирует в турнирной таблице, а москвичи занимают пятое место и ведут отчаянную борьбу за попадание в Лигу чемпионов.

Особенность сегодняшней игры в том, что Петербург в случае победы над одним из главных преследователей и неудачи других конкурентов, может довести отрыв до 12 баллов. Легкий календарь и отсутствие игр в Лиге чемпионов и Лиги Европы позволят "Зениту" практически в тренировочном режиме доиграть концовку чемпионата. "Локомотиву" же необходимо реабилитироваться за два подряд декабрьских поражения. Особенно за позор против "Арсенала", поставивший под сомнение дееспособность "железнодорожников" бороться за самые высокие места.

Матч "Зенит" - Локомотив" начнется в 19:00 мск, присоединяйтесь к онлайн-трансляции на сайте "РГ"!

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Зенит" Спортивные организации Футбольные клубы "Локомотив" Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Спортивные онлайн-трансляции Чемпионат России по футболу 2019/2020

Главное сегодня

За сутки в провинции Идлиб зафиксировали 25 обстрелов
Роспотребнадзор посоветовал отказаться от зарубежных поездок из-за коронавируса
СК приступил к расследованию причин гибели людей в банном комплексе в Москве
Союз биатлонистов потребовал объяснений от IBU из-за обысков у Логинова
Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть
Легенда
Легенда
"Теннис, я говорю "прощай": Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
Хоккей
Хоккей
Заливщик льда дебютировал в матче НХЛ