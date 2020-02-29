Чемпионат России по футболу после зимней паузы берет с места в карьер. Болельщики сразу увидят встречу лидирующего "Зенита" с идущем на пятой строчке "Локо".

Команды сойдутся третий раз за сезон. Обе предыдущие игры остались за "Локомотивом". В июле москвичи победили в финале суперкубка, а в конце сентября оказались сильнее уже в рамках 11-го тура чемпионата. Наверняка тот матч особенно запомнился по накалу и драматизму борьбы, когда после просмотра видеоповторов был отменен гол Смолова, а на пятой добавленной ко второму тайму минуте арбитр под оглушительные овации стадиона в Черкизово не засчитал гол Роберта Мака.

После победы в первом круге "Локомотив" поднялся на второе место, а "Зенит" опустился в район 5-6 места. Теперь же ситуация кардинально поменялась - "Зенит" с огромным отрывом лидирует в турнирной таблице, а москвичи занимают пятое место и ведут отчаянную борьбу за попадание в Лигу чемпионов.

Особенность сегодняшней игры в том, что Петербург в случае победы над одним из главных преследователей и неудачи других конкурентов, может довести отрыв до 12 баллов. Легкий календарь и отсутствие игр в Лиге чемпионов и Лиги Европы позволят "Зениту" практически в тренировочном режиме доиграть концовку чемпионата. "Локомотиву" же необходимо реабилитироваться за два подряд декабрьских поражения. Особенно за позор против "Арсенала", поставивший под сомнение дееспособность "железнодорожников" бороться за самые высокие места.

Матч "Зенит" - Локомотив" начнется в 19:00 мск, присоединяйтесь к онлайн-трансляции на сайте "РГ"!