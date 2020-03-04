На Ставрополье голодные волки вышли к людям

Необычный случай произошел в Георгиевском городском округе Ставропольского края. Здесь группа волков вышла к людским постройкам, сообщают на одном из городских порталов в Instagram.

Появилась и видеозапись этого случая. На ней видно, что как минимум двое животных разгуливают поблизости от человеческого жилья. Как говорится в сообщении, волки "не проявляли агрессии и вышли к людям, видимо, в поисках пропитания". При этом из официальных источников не поступала информация о фактах недавнего нападения этих животных на человека.

Но в комментариях к посту появились и скептики, которые считают, что речь идет об обычных бездомных собаках. В подтверждение своих слов они заявляют, что однозначно распознать животных сложно из-за плохого качества видео.

Отметим, что хищники уже появлялись в населенных пунктах. Так в июле 2019 года сразу четыре человека пострадали от нападения нескольких волков. Нападения произошли селе Каясула Нефтекумского района, примерно в 100 километрах от Георгиевского городского округа. Случилось это в разное время суток и в разных местах. Трое мужчин и одна женщина получили повреждения голеней, рук и плеч.