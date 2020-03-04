Крымские ученые изобрели низкокалорийный мармелад

Ученые Крымского федерального университета разработали технологию производства низкокалорийного желейного мармелада, для приготовления которого используют гидролаты эфиромасличных растений. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Гидролаты - это вторичный дистиллят, душистая вода, образующаяся при паровой дистилляции растительного сырья. Они заменяют собой фруктовое пюре, которое используется в традиционном мармеладе. Благодаря этому количество калорий снижается примерно на треть.

- Использование гидролатов позволяет создать новый ассортимент желейно-мармеладных изделий с натуральными ароматизаторами, сниженной калорийностью и оригинальными органолептическими свойствами, - считает доцент кафедры технологии и оборудования производства и переработки продукции животноводства вуза Татьяна Калиновская. - Кроме того, наша технология позволяет создать диетические продукты, заменив сахар другими подсластителями.

Планируется разработать рецепты мармелада с использованием разных эфирных масел и гидролатов, например, мяты, розы, лаванды, чабреца и шалфея, которые дополнят сахар, крахмальная патока и агар.

- Все компоненты - натуральные, никаких добавок мы не применяем, - заверила Калиновская. - При этом потребители высоко оценивают вкусовые качества такого мармелада, называя их ярко выраженными. Наивысший балл получил мармелад на основе гидролатов розы и мяты.

Себестоимость запатентованного крымскими учеными продукта ниже, чем традиционных аналогов, так как при приготовлении не используется фруктовое пюре.

Напомним, ранее крымские ученые изобрели низкокалорийный майонез, который производится без добавления искусственных консервантов и ароматизаторов.