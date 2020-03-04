Кондитерские изделия стали самым желанным подарком к 8 марта в Ростове

В преддверии празднования 8 марта аналитики изучили интернет-покупки жителей Ростова-на-Дону. Самыми популярными оказались кондитерские изделия.

Как сообщает компания "Яндекс", для получения сравнительных данных специалисты исследовали статистику интернет-заказов с 28 января по 3 февраля и с 25 февраля по 2 марта.

"Сильнее всего - в девять раз - вырос спрос на кондитерские изделия, особенно на шоколад и изделия из него", - говорится в исследовании.

Остальные результаты оказались в пределах общероссийской статистики.

Второе место среди интернет-подарков ростовчан заняли гаджеты и бытовая техника. Так, число заказов на смартфоны выросло более чем в два раза. При этом средний чек на них увеличился в 1,4 раза - до 16 520 рублей. В 2,4 раза чаще жители Ростова стали заказывать блендеры, в 2,2 раза - микроволновые печи, и в 1,5 раза - портативные акустические системы.

Третью позицию заняли товары для красоты и здоровья. В 1,8 раза чаще стали заказывать электрические зубные щетки, в 1,5 раза - фены, щипцы для завивки волос и выпрямители. В два раза выросло число заказов наборов для макияжа, в 1,8 раза - парфюмерии. При этом средний чек на духи в Ростове-на-Дону вырос в 1,4 раза.