Семья фронтовика из Омска нашла в Новороссийске могилу своего деда

Продолжается совместная акция Краснодарского филиала "Российской газеты" и Новороссийского государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова "Героический десант", посвященная 75-летию Победы. Ее цель - найти родственников и увековечить имена солдат, захороненных в братской могиле на территории вуза.

Ирина Редькина: В беседах с родственниками фронтовиков уточняю: "В Новороссийске правильно говорить не "захоронен", а "значится захороненным" - мы не знаем конкретного места. Фото: Владимир Аносов/РГ

Сегодня курсантам стали известны почти 1,5 тысячи фамилий бойцов, погибших на полоске приморского плацдарма, легендарной Малой Земле. Однако информация постоянно уточняется и дополняется. И тому много причин.

- Первые списки погибших составляли ветераны по своим подразделениям. Сведения подавали военкоматы, какие-то данные - поисковики, - рассказывает научный сотрудник отдела истории ВОВ Новороссийского исторического музея-заповедника Ирина Редькина. - Таким образом, они формировались многие и многие годы. И, с одной стороны, павшие неизвестные солдаты стали известными, а с другой - возникла масса ошибок, которые теперь не всегда можно исправить. Приходили списки, где значились имя и фамилия бойца, но без звания, должности, года рождения и воинской части. И существовала негласная установка сверху - "хоронить" всех, даже если ты видишь в документах записи "утонул в море" или "пропал без вести". Поэтому в беседах с родственниками фронтовиков уточняю: "Имейте в виду, что в Новороссийске правильно говорить "не захоронен, а значится захороненным" - мы не знаем конкретного места. К примеру, на Малой Земле, где высадился отряд майора Цезаря Куникова, ничего не сохранилось - только могила на территории академии Ушакова.

За ошибку машинистки в написании имени и фамилии старшего сержанта Калижана Смаилова годами неизвестности расплатились его родные

Так, за ошибку машинистки в написании имени и фамилии старшего сержанта Калижана Смаилова 165-й отдельной стрелковой бригады (в список о безвозвратных потерях вписан как Калузнан Смайлов) годами неизвестности расплатились его родные и близкие. Все это время он числился как "пропавший без вести". После войны младший брат Хабибула, тоже фронтовик, пытался узнать о его судьбе, но тщетно. И только недавно стало известно: 21-летний Калижан погиб 10 февраля 1943 года в районе поселка Станичка, когда десантники изо всех сил удерживали позиции на плацдарме.

- Я обратился в музей Новороссийска и попросил исправить ошибки: предоставил паспорт моего деда, родного брата Калижана, а также ссылку на Книгу Памяти Омской области, - рассказывает внучатый племянник Руслан Смаилов. - Сведений о нем очень мало, ведь погиб совсем молодым, не успев жениться. Помню, дедушка рассказывал, что его забрали в армию в 1942 году прямо с колхозного поля, причем вместе с трактором, на котором работал. На марьяновском вокзале его погрузили в поезд и отправили под Сталинград. Калижан командовал танковым отделением, несколько раз писал домой, но, но, к сожалению, ни одной весточки не сохранилось.

Руслан в прошлом году одним из первых в семье посетил братскую могилу в университете, а в ближайшие недели сюда из Омска собирается приехать самый младший брат Калижана - 77-летний Хаирбай Смаилов. Журналисты "РГ" обязательно встретятся с ним, чтобы рассказать короткую, но яркую историю героя.

На территории захоронения при поддержке властей Новороссийска сейчас началась реконструкция памятника. Кроме того, здесь планируют создать мемориальный комплекс "Аллея Победы" с мраморными плитами - на камне будут высечены имена погибших воинов.

"И будет все хорошо"

"Сергей, ты почему же не пишешь? - обращается в одном из писем к младшему брату 19-летний сержант Олег Захарченко, автоматчик 255-й бригады морской пехоты. - Мама может, а тебе, видно, некогда? Воробьев стреляешь! Ты будешь, возможно, служить на Малой земле, где воюю сейчас я, где каждый метр земли полит кровью защитников ее. Но твоя служба будет службой жизни, а мы сейчас воюем тоже за жизнь, но часто платимся ею. Много русских жизнь свою отдали, отдают и будут отдавать, чтобы жил ты и такие, как ты.

p>А ты должен помогать сейчас нам, фронтовикам, хорошей работой в тылу. Устраивайся. Квалифицируйся. Помни: пока война, тебе никто не поможет, потому что каждый сам нуждается в помощи. Да и стыдно тебе ждать ее откуда-то. Рви, добивайся - этим все сказано.Береги себя и маму. Я приеду, и будет все хорошо, все хорошо".

Сержант Захарченко пал смертью храбрых 10 сентября 1943 года во время штурма Новороссийска.

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Если вы знаете о воевавшем на Малой Земле своем отце, деде или близком родственнике, просьба связаться с Центром патриотического воспитания ГМУ им. Ф. Ф. Ушакова в Новороссийске по тел. 8 (8617) 76 78 84. Также можно обратиться в Краснодарский филиал "Российской газеты", расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 324/а, 5-й этаж. Тел. 8 (861) 259 21 11.