В Керчи полиция начала проверку по факту лжеминирования школы

Управление МВД по городу Керчи проводит проверку по факту ложного минирования школы № 11, учеников которой накануне пришлось экстренно эвакуировать. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МВД Республики Крым.

Записка о будто бы готовящемся взрыве была подброшена директору учебного заведения, и после недавнего задержания в Керчи двух юных террористов к этой угрозе отнеслись со всей серьезностью. На место ЧП выехали саперы и сотрудники кинологической службы с собаками, натренированными на поиск взрывчатых веществ.

- Но никаких предметов, представляющих угрозу безопасности граждан, обнаружено не было, - сообщили "РГ" в пресс-службе регионального МВД. - Сейчас проводится проверка, и устанавливаются лица, причастные к ложному сообщению об угрозе безопасности граждан.

По одной из версий, автор записки - ученик пятого класса, родителям которого, если подтвердятся подозрения, придется заплатить крупный штраф.