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20.02.2020 20:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд арестовал готовивших теракты в Керчи подростков

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Киевский районный суд Симферополя по ходатайству СК принял решение о заключении под стражу обвиняемых в подготовке теракта в Керчи подростков 15 и 16 лет. Они арестованы на время предварительного следствия. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по Республике Крым.

Фото: Пресс-служба УФСБ по Республике Крым
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Двум несовершеннолетним жителям - учащемуся одной из школ и морского колледжа - предъявлено обвинение в подготовке к совершению терактов группой лиц по предварительному сговору (часть 1 статьи 30 и пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ).

По версии следствия, они разработали план вооруженных нападений на два учебных заведения Керчи. Для этого молодые люди изучили в интернете инструкции изготовления самодельных взрывных устройств и схемы зданий школ.

Сотрудники УФСБ России по РК раскрыли преступный план и изъяли у юношей самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, купленные ими через интернет, компоненты для их изготовления, пистолет.

Следователи изъяли у подозреваемых компьютеры и другие носители информации. На допросах от подростков полученные ценные для следствия сведения.

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- Сейчас следственные мероприятия проходят одновременно в трех регионах страны, где проживают люди, с которыми поддерживали связь задержанные молодые люди и пытались, в том числе, их вовлечь в противоправные действия, - сообщили в ГСУ СК. - Устанавливают все свидетели и очевидцы, обладающие информацией о противоправных действиях подростков. Расследование контролирует центральный аппарат СК России и руководство Главного следственного управления.

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