Суд арестовал готовивших теракты в Керчи подростков

Киевский районный суд Симферополя по ходатайству СК принял решение о заключении под стражу обвиняемых в подготовке теракта в Керчи подростков 15 и 16 лет. Они арестованы на время предварительного следствия. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по Республике Крым.

Двум несовершеннолетним жителям - учащемуся одной из школ и морского колледжа - предъявлено обвинение в подготовке к совершению терактов группой лиц по предварительному сговору (часть 1 статьи 30 и пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ).

По версии следствия, они разработали план вооруженных нападений на два учебных заведения Керчи. Для этого молодые люди изучили в интернете инструкции изготовления самодельных взрывных устройств и схемы зданий школ.

Сотрудники УФСБ России по РК раскрыли преступный план и изъяли у юношей самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, купленные ими через интернет, компоненты для их изготовления, пистолет.

Следователи изъяли у подозреваемых компьютеры и другие носители информации. На допросах от подростков полученные ценные для следствия сведения.

- Сейчас следственные мероприятия проходят одновременно в трех регионах страны, где проживают люди, с которыми поддерживали связь задержанные молодые люди и пытались, в том числе, их вовлечь в противоправные действия, - сообщили в ГСУ СК. - Устанавливают все свидетели и очевидцы, обладающие информацией о противоправных действиях подростков. Расследование контролирует центральный аппарат СК России и руководство Главного следственного управления.