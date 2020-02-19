Дело о подготовке терактов в Керчи поручили спецгруппе СК РФ

Расследование уголовного дела о подготовке терактов в двух учебных заведениях Керчи по указанию и.о. руководителя ГСУ СК РФ поручили специальной следственной группе, сформированной из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Подозреваемые - учащийся одной из школ и колледжа - задержаны согласно статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Сейчас крымские следователи пытаются установить полную картину произошедшего, выяснить причины и обстоятельства, подтолкнувшие подростков к экстремистским действиям. Изучается обстановка в семьях и круг общения подростков. Также устанавливаются все свидетели и очевидцы, обладающих информацией о противоправных действиях фигурантов дела.

Накануне по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина уголовное дело о готовившемся теракте передано в производство главного следственного управления СК по Республике Крым. Действия молодых людей квалифицированы как приготовление к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору (часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ).

Министерство образования Крыма после предотвращения терактов проведет проверки во всех школах полуострова на предмет профилактики экстремизма. В первую очередь проверки коснутся учебных заведений, где учились задержанные.

Как сообщалось ранее, по версии следствия, подростки разработали план вооруженных нападений на два учебных заведения Керчи, предварительно скачав в Сети инструкции для изготовлению самодельных взрывных устройств и схемы зданий. Параллельно юноши администрировали так называемые группы "смерти" в соцсетях, где склоняли пользователей к таким же преступлениям. Сотрудники ФСБ России изъяли из домов подозреваемых самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и компоненты к ним, купленные через интернет.