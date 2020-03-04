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04.03.2020 21:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму на улучшение качества воды потратят более 3,5 млрд рублей

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о планах увеличить долю населения полуострова, обеспеченного качественной питьевой водой, с 77 до 86,2 процента за счет строительства станций водоочистки. Эти цифры прозвучали на заседании Совета при полпреде президента РФ в Южном федеральном округе Владимире Устинове, в котором Аксенов поучаствовал в режиме видеоконференц-связи.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Сейчас, по словам Аксенова, проблема низкого качества питьевой водой особенно остра в Евпатории, Саках, Красноперекопске, а также Красноперекопском и Первомайском районах.

- В рамках национальных проектов предусмотрено выделение 3,58 миллиарда рублей для обеспечения качественной питьевой водой 86,2 процента жителей Крыма, - рассказал Аксенов. - Сегодня проектируются станции водоочистки в городах Красноперекопск и Евпатория мощностью 15 тысяч и 45 тысяч кубометров в сутки соответственно. Работы закончатся в 2022 году. Также в ближайшее время будут разрабатываться и проектироваться новые станции водоочистки.

Совместно с Академией наук Республики Крым сейчас разрабатывается детальная схема водоснабжения республики. И как только станет известен нынешний и необходимый объем добычи подземных вод, в том числе в сельских районах, будут разрабатываться и проектироваться станции водоочистки.

Ранее ученые КФУ предложили начать решение проблемы водоснабжения Крыма с восстановления системы мониторинга подземных вод. По мнению гидрологов, после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала началось бесконтрольное бурение скважин и нерегулируемый отбор подземных вод. А интенсивный отбор спровоцировал "подсос" морской воды и засоление горизонтов.

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