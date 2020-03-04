Врачи Севастополя пожаловались на возросшие нагрузки и низкие зарплаты

Медики севастопольской детской поликлиники № 2 назвали городским чиновникам свои зарплаты за январь 2020 года: у медсестер и санитарок - 10-15 тысяч рублей, у врачей - 20 тысяч. В тот же день глава департамента здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцов отчитывался перед Заксобранием и утверждал, что медсестры в городе получают в среднем около 30 тысяч рублей, а врачи - 60 тысяч. Откуда взялись эти цифры, медработники не знают.

Работы больше, денег меньше

Чиновники приехали к медикам после того, как коллектив детской поликлиники № 2 пожаловался врио губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву на невозможные условия труда. После реорганизации в июле 2019 года, когда почти все детские поликлиники Севастополя объединили под началом горбольницы № 5, нагрузка на врачей и медсестер заметно выросла, а зарплаты, наоборот, стали уменьшаться. Медработники увольняются, а новые на их место не приходят.

Последней каплей стали зарплатные квитанции за первый месяц этого года. Медсестры, санитарки, прочий персонал получили по 13-15 тысяч рублей, врачам-специалистам заплатили на 5-10 тысяч рублей меньше, чем в предыдущие месяцы, говорится в открытом письме, которое подписали более 100 сотрудников медучреждения.

- Моя зарплата за январь - 20 800 рублей, - возмущается врач детской поликлиники Юлия Куртева. - Медсестра первой категории со стажем 45 лет получила 15 тысяч рублей, а медсестра со стажем 30 лет - 13 500 рублей. Санитаркам, у которых тяжелый физический труд, заплатили 10 500 рублей.

Ее коллега, участковый педиатр, признается: получает 35 тысяч рублей, но нагрузка при этом - 2,5 участка. Пришлось согласиться, потому что работать больше некому.

- У меня двое детей, а я не могу взять больничный, не получается даже нормально пообедать. Мне не надо этих денег, я хочу работать на одном участке, - говорит доктор.

По словам медиков, за последние месяцы из поликлиники ушли несколько педиатров и специалистов узкого профиля, в результате попасть на прием к врачам стало очень сложно.

- Чтобы записаться к педиатру, надо ждать около двух недель, попасть же к неврологу или окулисту нереально, - говорит врач отделения поликлиники. - Дети до года раньше проходили профосмотры за 47 минут, а сейчас это уже невозможно. Появилась очередь на УЗИ, которой у нас никогда не было.

Это подтверждают и пациенты. В третьем поликлиническом отделении, которое обслуживает два крупных спальных микрорайона, сейчас принимают только два педиатра вместо семи. К каждому приписаны несколько участков. В поликлинике называют разные причины: декрет, плановый отпуск, увольнение. Обещают временно назначить педиатра на замену, а тем временем на другом участке не будет врача, ведь новые работать не приходят.

Плоды оптимизации

В открытом письме медики отмечают, что детская поликлиника № 2 была лучшей в городе по многим показателям, в первую очередь - по доступности медицинской помощи. Сложился преданный своему делу коллектив, который работал "с двойной, тройной нагрузкой, зная, что труд будет вознагражден достойной оплатой". Они сообщают, что за шесть лет работы в системе ОМС "финансовых проблем такого масштаба не возникало". Проблемы напрямую связаны с реорганизацией, уверены в коллективе.

"РГ" писала об объединении больниц и поликлиник Севастополя в статье "Лечиться станет проще" 20 марта 2019 года. В городском департаменте здравоохранения объясняли, что в результате пациенты поликлиник получат доступ к высокотехнологичному диагностическому оборудованию, больных не будут перенаправлять из одной больницы в другую, лечение будет происходить в одном учреждении. При этом за счет сокращения административно-управленческих расходов сэкономят около 100 миллионов рублей в год.

Дети из разных частей города действительно получили возможность посещать врачей узкой специализации в любой поликлинике. И в этом, несомненно, плюс: можно не ждать, когда появится запись к окулисту или неврологу в своем районе, а посетить доктора в другом отделении. Но в результате произошел перекос: в детскую поликлинику № 2, которая была лучше обеспечена специалистами и оборудованием, стали привозить маленьких пациентов со всего города. Число врачей при этом не увеличилось, а наоборот сократилось. Медпомощь не стала доступней, возник обратный эффект.

В департаменте здравоохранения Севастополя признают ошибку и обещают найти решение.

- Врачи и медперсонал оказались перегружены, потому что к ним поехали со всех районов города, чего, видимо, не было раньше, - говорит директор департамента Сергей Шеховцов. - Я так понимаю, дети из других районов были обделены медпомощью. В результате объединения мы хотели помочь не только детям, прикрепленным к этой поликлинике, а вообще всем детям города, и это сработало.

Он пообещал разобраться в начислениях, поскольку реорганизация не должна была привести к ухудшению условий труда.

- Мне непонятно, как могла снизиться зарплата при увеличении нагрузки, - сказал Шеховцов. - Платить должны были больше в соответствии с эффективным контрактом, но почему-то не платят.

Уходить некуда

Медики недовольны новым главврачом горбольницы № 5 Еленой Большаковой (работает с конца декабря 2019 года), которая, по их словам, не объяснила снижение зарплат коллективу, не провела собрание и не отреагировала на личные обращения.

Между тем, департамент здравоохранения, увидев в соцсетях жалобы врачей, устроил проверку в медучреждении. На днях пресс-служба департамента сообщила результаты: вина лежит на бывшем главвраче Елене Авериной. У горбольницы № 5 по итогам 2019 года образовалась кредиторская задолженность на сумму 42 миллиона рублей. Долги накопились из-за "некорректного планирования" и "необоснованного расходования бюджетных средств". И хотя целевые показатели зарплаты медработников не были достигнуты, экс-главврач назначила премии и стимулирующие выплаты руководству больницы в размере 250 процентов. Этот приказ она подписала 23 декабря, хотя еще 20 декабря ушла со своей должности, рассказали в пресс-службе. Аверину, которая осталась работать в больнице начмедом, собираются привлечь к дисциплинарной ответственности за превышение должностных полномочий.

Но все проблемы не удастся списать на бывшего главврача, ведь медики недополучили деньги уже при новой начальнице.

Елена Аверина, к слову, раньше возглавляла детскую поликлинику № 2 и получила повышение по результатам работы. В споре с чиновниками медперсонал и общественники на ее стороне. В больнице тем временем продолжается служебная проверка.

В департаменте здравоохранения не подтверждают массовые увольнения врачей. Однако в начале февраля на сайте правительства Севастополя были опубликованы вакансии - в горбольницу № 5 требуются 12 врачей-педиатров, 24 участковых педиатра, 25 медсестер. Это самое большое число вакансий среди медучреждений города, на втором месте - скорая помощь, куда требуются 40 фельдшеров. То есть проблема существует, и возникла она еще до снижения зарплат в январе. Теперь же ситуация может усугубиться.

Детские врачи не собираются увольняться. Да и куда им уходить, ведь в городе теперь единая медорганизация, где они могут устроиться по специальности. Однако они вправе отказаться от лишней нагрузки и подрабатывать в частных клиниках. Свою позицию они открыто выразили и надеются на адекватный ответ.

Комментарий

Александр Кулагин, вице-губернатор Севастополя:

- В момент смены главврачей сложилась экономическая ситуация, которая ограничила возможности для выплат персоналу. Проведем аудит начисления зарплат, чтобы выяснить, были ли нарушения. Сопоставим суммы до и после реорганизации, а также в январе 2020 года. Обязательно публично расскажем о результатах.

Пока верстался номер

Второго марта вице-губернатор Александр Кулагин и глава департамента здравоохранения Сергей Шеховцов снова встретились с коллективом детской поликлиники № 2. Чиновники пообещали говорить с медиками открыто, в присутствии журналистов, но в итоге передумали.

Как сообщила пресс-служба ведомства, зарплатные ведомости показали, что врачам, медсестрам и младшему медперсоналу не начисляли надбавки за интенсивность.

Надбавки за январь обещают выплатить в начале марта, одновременно с февральской зарплатой. Кроме этого, начисление зарплат проверят в других больницах город.