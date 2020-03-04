На Урале мошенники от имени министра инвестиций и развития Свердловской области просили у предпринимателей деньги на строительство школы, сообщила сама Виктория Казакова.

- Написала заявление в прокуратуру о попытке совершить мошенничество от моего имени. Волна аналогичных мошенничеств ранее уже прошла по Челябинской области. Злоумышленники реализуют одну и ту же схему: от имени должностных лиц обращаются к предпринимателям и руководителям предприятий с предложением профинансировать реализацию нацпроектов, например, строительство жилья для малообеспеченных и детей-сирот, - рассказала чиновница.

О том, что неустановленные лица от ее имени обращаются к предпринимателям, Казакова узнала от руководителей двух компаний, получивших такие запросы. Мошенники предлагали бизнесменам принять участие в строительстве школы.

- Мининвестразвития не выходит с подобными предложениями, строительством школ занимается другое ведомство и только в рамках установленных законом процедур, - пояснила "РГ" Виктория Казакова.

Она также попросила бизнесменов не поддаваться на провокации и в подобной ситуации сразу же обращаться в правоохранительные органы.

- Сообщение должностного лица в ГУ МВД России по Свердловской области поступило. По нему будет проведена проверка, - сообщил пресс-секретарь ведомства Валерий Горелых.

Между тем

В прошлом году СМИ сообщали о похожих попытках мошенничества в Челябинской области: злоумышленники звонили главам районов с просьбой бесплатно устроить человека в гостиницу и оплатить банкет. К руководителям предприятий махинаторы также обращались с предложениями профинансировать строительство социальных объектов. Однако в правоохранительных органах "РГ" сообщили, что заявлений от потерпевших тогда не поступало, поэтому дела не возбуждались.