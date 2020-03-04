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04.03.2020 11:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд отменил миллионный штраф экс-мэру Миасса

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда смягчила наказание осужденному за превышение должностных полномочий и покушение на взятку мэру Миасса Геннадию Васькову. Он избавлен от дополнительного наказания в виде штрафа в размере одного миллиона рублей и будет отбывать наказание в колонии общего, а не строгого режима, сообщили в среду в судебной инстанции.

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- На изменении приговора осужденному Геннадию Васькову настаивали и обвинение, и защита, - пояснила представитель Челябинского областного суда Наталья Прохорова. - Изучив обстоятельства дела, суд изменил категорию совершенного преступления с особо тяжкого на тяжкое, что повлекло изменение вида исправительного учреждения со строгого на общий режим. Кроме того, осужденный освобожден от исполнения дополнительного наказания в виде штрафа в размере одного миллиона рублей. В остальном приговор Миасского городского суда оставлен без изменений.

Как уже сообщала "РГ" в ноябре прошлого года за аферу с покупкой непригодного здания для детского сада чиновника приговорили к трем с половиной годам строгого режима со штрафом в размере одного миллиона рублей и лишением права занимать руководящие должности муниципальной службы еще на шесть лет.

Суд установил, что теперь уже бывший мэр Миасса в 2017 году дал указание о приобретении за средства бюджета по завышенной стоимости помещения для размещения детского сада и вел переговоры с другими участниками аферы о передаче ему взятки в виде одного миллиона рублей. В результате сообщники в рамках исполнения муниципального контракта похитили свыше 24 миллионов рублей, однако с мэром расплатиться не успели, поскольку были задержаны.

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Ранее за совершение этого преступления были осуждены начальник отдела дошкольного образования муниципального мэрии Миасса Татьяна Биева, депутат Собрания депутатов городского округа Николай Рындин, директор коммерческой организации Олег Клевлянник, признанные виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере. Они подготовили подложные документы, на основании которых в дальнейшем по завышенной стоимости городу было продано непригодное здание.

Судом Биевой назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима, Рындину и Клевляннику - в виде двух лет лишения свободы условно.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ России, которые вели оперативное сопровождение дела.

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