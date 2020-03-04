Суд отменил миллионный штраф экс-мэру Миасса

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда смягчила наказание осужденному за превышение должностных полномочий и покушение на взятку мэру Миасса Геннадию Васькову. Он избавлен от дополнительного наказания в виде штрафа в размере одного миллиона рублей и будет отбывать наказание в колонии общего, а не строгого режима, сообщили в среду в судебной инстанции.

- На изменении приговора осужденному Геннадию Васькову настаивали и обвинение, и защита, - пояснила представитель Челябинского областного суда Наталья Прохорова. - Изучив обстоятельства дела, суд изменил категорию совершенного преступления с особо тяжкого на тяжкое, что повлекло изменение вида исправительного учреждения со строгого на общий режим. Кроме того, осужденный освобожден от исполнения дополнительного наказания в виде штрафа в размере одного миллиона рублей. В остальном приговор Миасского городского суда оставлен без изменений.

Как уже сообщала "РГ" в ноябре прошлого года за аферу с покупкой непригодного здания для детского сада чиновника приговорили к трем с половиной годам строгого режима со штрафом в размере одного миллиона рублей и лишением права занимать руководящие должности муниципальной службы еще на шесть лет.

Суд установил, что теперь уже бывший мэр Миасса в 2017 году дал указание о приобретении за средства бюджета по завышенной стоимости помещения для размещения детского сада и вел переговоры с другими участниками аферы о передаче ему взятки в виде одного миллиона рублей. В результате сообщники в рамках исполнения муниципального контракта похитили свыше 24 миллионов рублей, однако с мэром расплатиться не успели, поскольку были задержаны.

Ранее за совершение этого преступления были осуждены начальник отдела дошкольного образования муниципального мэрии Миасса Татьяна Биева, депутат Собрания депутатов городского округа Николай Рындин, директор коммерческой организации Олег Клевлянник, признанные виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере. Они подготовили подложные документы, на основании которых в дальнейшем по завышенной стоимости городу было продано непригодное здание.

Судом Биевой назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима, Рындину и Клевляннику - в виде двух лет лишения свободы условно.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ России, которые вели оперативное сопровождение дела.