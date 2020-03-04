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04.03.2020 22:33
Рубрика: Спорт

Начинают разбег

Наши атлеты могут вернуться на мировую арену
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 48(8102)
На заседании World Athletics 11-12 марта будут даны рекомендации по выдаче нейтрального статуса российским легкоатлетам. Координировать вопрос будет лично глава организации Себастьян Коу. Об этом сообщил президент ВФЛА Евгений Юрченко, избранный на этот пост 28 февраля.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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- Господин Коу выразил надежду, что те позитивные решения, которые ВФЛА приняла за последние дни, дадут старт новым отношениям и конструктивному диалогу между двумя организациями, - сказал Юрченко журналистам.

Напомним, что Юрченко уже написал письмо в World Athletics, признав нарушения, допущенные российской стороной в прошлом. Он также планирует обратиться в национальные федерации, чтобы донести позицию нового руководства. Все это должно позволить нашим спортсменам вернуться на мировую арену, а также запустить процесс восстановления членства ВФЛА в международной федерации.

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